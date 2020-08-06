انتقادات حادة لكارمن لبس بعد مطالبتها بعودة الإحتلال الفرنسي

بيروت (صدى):
واجهت الفنانة الفنانة اللبنانية كارمن لبس، إنتقادات حادة من متابعيها ، ووجهوا لها إتهامات بأنها ترغب في عودة المحتل الفرنسي مرة أخرى لبلدها، وذلك بعد نشرها صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعلقت عليها "تعا وجيب معك الإنتداب الفرنسي ، ما بقى بدنا هذا الإستقلال، وكان ذلك عقب الإنفجارات التي هزت بيروت.
ونشرت الفنانة تغريدة عبر حسابها "تويتر" للأستاذ الجامعي أسعد خليل انتقدها وقال لها ”كارمن لبس.. لك كل الحق أن تستجدي وبذل شديد عودة الاستعمار الغربي الذي رعى احتلال فلسطين وكل الأراضي العربية, ولك كل الحق في طلب العيش من دون استقلال أو سيادة أو عزة أو كرامة.. هذا حقك ويبدو أن ذلك مناك، لكن رجاء: افعلي ذلك باسمك وحدك وليس باسم أحد آخر. اسجدي لماكرون لو شئت“.
وردت كارمن عليه قائلة أين الإستقلال والعزة، إذا مش عايش هون فما تتفلسف، أكبر ذل يلي نعيشوا ، مردفة بأن المستعمر منك وانا حكيت باسمي ولاإسمك ولا بإسم غيرك وما بسجد غير لربي، وهاجمها المتابعون ووصفوا ردها بأنه ”عذر أقبح من ذنب“، حيث قالت إحدى المتابعات: ”عذر أقبح من ذنب.. أول شي شو يعني اذا مش عايش هون؟ انو انتو وطنيين أكتر منا ويتحبوا لبنان أكتر؟.. اشكري ربك في مغترب ساند لبنان، وطلعوا من كلمة انو انتو عايشين برا لان نحنا عم نعاني متلكم