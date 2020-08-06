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لقطة نادرة جميلة لمجموعة من الأولاد في النماص أثناء احتفالية
منذ 28 دقيقة
467
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أحدث التعليقات
كجمغلو
شد البكلة يا سالم .... الله يرحم فيصل بن فهد
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
والله انت ياستاذ عدنان الذي تستاهل العيدية كلام جميل وواقعي ووصف للحاله بالواقع وأعطيت الفريقين حقهم بنصرة الرياضي المخضرم انت ياستاذ عدنان اعلامى صادق وفذ تقول كلمة الحق بدون مجاملة وبصراحه متناهية ولو ان هذه الصراحة لاتعجب أشقائنا النصرواية والذين اعتادوا على جملتهم الشهيرة ( إلم تكن معي فأنت ضدي ) والعيد لدى الزعماء العالميين ومن ينصفون الحق لهم ثلاثة أعياد ١- عيد الاصحي المبارك اعاده الله على الأمة الاسلامية بألف خير ٢- عيد بشفاء والف عافية وخروجه من المستشفى معافا وطهور باذن الله لسيدنا وملك الانسانية والحزم وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ونقول له الحمد الله على نجاح موسم حج هذا العام بنجاح باهر رغم صعوبة وانتشار المرض ٣- عيد بفوز الزعيم العالمي الهلال علي غريمه النصر بنتيجه كبيره اربعة لواحد ختاما نقول لاستاذنا المخضرم عدنان اكيد والله عيدوا الهلاليين عيدوا وبالاربعة باركوا
omar
نصيحه للنصرمادام لازالت افكاركم قديمه المباراة القادمه جربو الدنبوشى لعل وعسى
زعيم اااسيا
صباح اربع ياقمر احمد ربك كانت سداسية والكسبان اعضاء شرف الفقراويه وفرتم مكافئات المليونية حدكم فريق سدوس قال تحكيم اطربن بصيااااااحك
كجمغلو
رأينا الحكم واسلوبه وفهمنا ان النية كانت مبيته ....لك الله يا النصر ... أهم شيء سالم الدوسري يشد بكلة الرأس جيدا ... رحم الله فيصل بن فهد
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