التحقيق مع الفاشينيستا نهى نبيل وفوز الشطى في قضية غسيل الأموال

(صدى):
تحقق النيابة العامة الكويتية مع الفنانة الكويتية فوز الشطى والفاشينيستا نهى نبيل في قضية غسيل الأموال بعد ورود بلاغات رسمية ضدهما .
وأكدت مصادر انه تم توجيه اتهام للفاشينستا مريم رضا الشهيرة بـ " مرمر " حيث قامت بسحب اموال من حسابها رغم قرار تجميده من النيابة العامة ومنعها من السفر هى و9 متهمين آخرين .
وأشارت انه تم اكتشاف امرها واجبارها على إعادة المبلغ في اليوم التالي ولا زالت تخضع للتحقيق .
وكانت القضية قد تفجرت نهاية الشهر الماضي وطالت 10 متهمين واختلفت الأقوال بأن جميعهم من المشاهير أو ان منهم شخصيات غير معروفة ، إلا انها ضمت أسماء لا معة بالفعل .