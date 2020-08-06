«بغلف»: روي فيتوريا سبب الخسارة وهناك تصفية للحسابات من بعض الإعلاميين

نواف السالم (صدى):
أكد عضو شرف نادي النصر، عبد العزيز بغلف، اليوم الخميس، أن مدرب الفريق روي فيتوريا لم يحسن التعامل مع مباراة ديربي الرياض أمام نادي الهلال، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.
وقال عبد العزيز بغلف، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " لم يحسن المدرب التعامل مع المباراة. ولم يقدم النجوم للأسف بإستثناء لاعبين ما يشفع لهم بالفوز " .
وأضاف بغلف: " حذرنا من التحكيم و حكام تقنية الفار وحدث ما كنا نخشاه. سيبقى حبنا ودعمنا للعالمي راسخ لا يتغير أرى تصفية للحسابات من بعض الإعلاميين والمغردين ..لا غرابه هذا وقتكم المفضل وهذا ماتجيدونه " .
وحقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.