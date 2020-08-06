بالفيديو.. مذيعة مصرية: تشكيلة الهلال دمار

طلال الغامدي (صدى):
علقت الإعلامية المصرية مي حلمي، أمس الأربعاء، على تشكيلة نادي الهلال قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض، ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث وضفت تشكيلة الزعيم بأنها " دمار" كناية عن إعجابها بها.
وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لطارق التائب لاعب الهلال السابق، مع برنامج " الحكم " ، مع الإعلامية مي حلمي؛ حيث قال: " حالة اللاعبين ودرجة الحرارة ستؤثر على الأداء بعض الشئ، وأن المباراة سوف تلعب بعد توقف دام لمدة 4 شهور، فسيكون كلمة السر للاعبين المتواجدين علي دكة البدلاء " .
وأضاف: " ياسر الشهراني والدوسري وعبد الله المعيوف هم الركائز الأساسية للفريق، بجانب النجم الإيطالي جيوفينكو الرابط بين خط الوسط والهجوم وسيكون لهم دور كبير في المباراة " .
وتابع: " نتيجة " 1/1 " او " 2/2 " هي الأقرب للمباراة، ولكن أتمني أن يفوز الهلال بالمباراة من أجل توسيع الفارق مع النصر إلي 9 نقاط والإقتراب من حسم لقب الدوري هذا العام " .
وحقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.