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بالفيديو.. مذيعة مصرية: تشكيلة الهلال دمار

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مذيعة مصرية: تشكيلة الهلال دمار

طلال الغامدي (صدى):
علقت الإعلامية المصرية مي حلمي، أمس الأربعاء، على تشكيلة نادي الهلال قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض، ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث وضفت تشكيلة الزعيم بأنها " دمار" كناية عن إعجابها بها.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لطارق التائب لاعب الهلال السابق، مع برنامج " الحكم " ، مع الإعلامية مي حلمي؛ حيث قال: " حالة اللاعبين ودرجة الحرارة ستؤثر على الأداء بعض الشئ، وأن المباراة سوف تلعب بعد توقف دام لمدة 4 شهور، فسيكون كلمة السر للاعبين المتواجدين علي دكة البدلاء " .

وأضاف: " ياسر الشهراني والدوسري وعبد الله المعيوف هم الركائز الأساسية للفريق، بجانب النجم الإيطالي جيوفينكو الرابط بين خط الوسط والهجوم وسيكون لهم دور كبير في المباراة " .

وتابع: " نتيجة " 1/1 " او " 2/2 " هي الأقرب للمباراة، ولكن أتمني أن يفوز الهلال بالمباراة من أجل توسيع الفارق مع النصر إلي 9 نقاط والإقتراب من حسم لقب الدوري هذا العام " .

وحقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
والله انت ياستاذ عدنان الذي تستاهل العيدية كلام جميل وواقعي ووصف للحاله بالواقع وأعطيت الفريقين حقهم بنصرة الرياضي المخضرم انت ياستاذ عدنان اعلامى صادق وفذ تقول كلمة الحق بدون مجاملة وبصراحه متناهية ولو ان هذه الصراحة لاتعجب أشقائنا النصرواية والذين اعتادوا على جملتهم الشهيرة ( إلم تكن معي فأنت ضدي ) والعيد لدى الزعماء العالميين ومن ينصفون الحق لهم ثلاثة أعياد ١- عيد الاصحي المبارك اعاده الله على الأمة الاسلامية بألف خير ٢- عيد بشفاء والف عافية وخروجه من المستشفى معافا وطهور باذن الله لسيدنا وملك الانسانية والحزم وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ونقول له الحمد الله على نجاح موسم حج هذا العام بنجاح باهر رغم صعوبة وانتشار المرض ٣- عيد بفوز الزعيم العالمي الهلال علي غريمه النصر بنتيجه كبيره اربعة لواحد ختاما نقول لاستاذنا المخضرم عدنان اكيد والله عيدوا الهلاليين عيدوا وبالاربعة باركوا
omar
نصيحه للنصرمادام لازالت افكاركم قديمه المباراة القادمه جربو الدنبوشى لعل وعسى
زعيم اااسيا
صباح اربع ياقمر احمد ربك كانت سداسية والكسبان اعضاء شرف الفقراويه وفرتم مكافئات المليونية حدكم فريق سدوس قال تحكيم اطربن بصيااااااحك
كجمغلو
رأينا الحكم واسلوبه وفهمنا ان النية كانت مبيته ....لك الله يا النصر ... أهم شيء سالم الدوسري يشد بكلة الرأس جيدا ... رحم الله فيصل بن فهد
Z
عفواً.. موضوع ابو ريالين!

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