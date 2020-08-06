الأعداد السابقة للصحيفة

شروط وأحكام إنفاق الزوجة من راتبها

Time منذ 20 دقيقة
Views 1432
شروط وأحكام إنفاق الزوجة من راتبها

الرياض (صدى):
توجد عدة ضوابط وأحكام في مسألة إنفاق الزوجة مع زوجها من راتبها، حيث أن عمل المرأة إما أن يكون مشترطًا في عقد الزواج أو لا، فإن كانت قد اشترطت على زوجها قبل الزواج أن تعمل فرضي، فلا يحق له أن يمنعها منه، ولا يكون له حق في راتبها، إلا أن تعطيه منه بطيب نفس منها.

وفي هذه الحالة، يكون حق خالص لها، تنفقه فيما تشاء من أوجه الحلال، قال سبحانه "وللنساء نصيب مما اكتسبن"، أما إن كانت الزوجة لم تشترط على زوجها حين العقد أن تعمل، ثم بدا لها أن تعمل بعد الزواج، فذلك متوقف على رضا الزوج وموافقته، فإن أبى فذلك له؛ لأنّ قرارها في البيت من حقه.

‏أما إن رضي فله أن يشترط عليها مقابلاً يتفقان عليه يأخذه عوضاً عن حقه الذي تنازل عنه، وهو القرار في البيت ولزوم مسكن الزوجية، فالوقت الذي تبذله في العمل من حقه، وله أن يأخذ عوضًا عنه بالمعروف.

وتعد الحياة الزوجية مبناها على التعاون والتراحم والمعاشرة بالمعروف، وليتعفف الزوج قدر استطاعته عن أخذه المال من زوجته، فإن ذلك مؤثرٌ سلبا على قِوامته، والتي جعل الله تعالى من مقوماتها إنفاقه عليها، كما قال تعالى : " الرجالُ قوَّامونَ على النِّسَاءِ ‏بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة✍🏻راحة: عادل ✍🏻إمام ⬅️يسلم ✍🏻علَى ✍🏻 هَذَا🐏الخروف 🐏الأوروبي 😂 وَ يقول⬅️لَه: الأوله 🦓حمار🦓والثانية🦓حمار🦓⬇️⬇️⬇️ وَ الثالثة⬅️برضو🦓حمار🦓😂😂😂😂😂😂😂 مَع وافر المحبة.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قواكم الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
وليد
العام الماضي عبدالعزيز الجبرين لاعب النصر كان نفس القصة ولم نسمع ضجيج

أخر الأخبار

مواطن يخدع زوجته بحيلة ماكرة ويرتبط ببنت الجيران
مواطن يخدع زوجته بحيلة ماكرة ويرتبط ببنت الجيران
Time منذ دقيقة Views 1029
شروط وأحكام إنفاق الزوجة من راتبها
شروط وأحكام إنفاق الزوجة من راتبها
Time منذ 20 دقيقة Views 1432
عصابة تخدع رجلًا لسرقته بفتاة شقراء مزيفة
عصابة تخدع رجلًا لسرقته بفتاة شقراء مزيفة
Time منذ 25 دقيقة Views 214
فيديو للتاريخ.. رأي " الطخيم " عن لقطة مشابهة لكرة إدواردو وهوساوي
فيديو للتاريخ.. رأي " الطخيم " عن لقطة مشابهة لكرة إدواردو وهوساوي
Time منذ 55 دقيقة Views 2051
" الحصيني " : أمطار متفاوتة على أجزاء من عدة مناطق
" الحصيني " : أمطار متفاوتة على أجزاء من عدة مناطق
Time منذ ساعة Views 1663
عدنان جستنيه للنصراويين: أي دمعة حزن لا (صورة)
عدنان جستنيه للنصراويين: أي دمعة حزن لا (صورة)
Time منذ ساعة Views 2141
إصابة زوج نانسي عجرم في انفجار بيروت
إصابة زوج نانسي عجرم في انفجار بيروت
Time منذ ساعة Views 1807
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ ساعة Views 1702
مفاجأة لأصحاب هواتف سامسونج Flasgship
مفاجأة لأصحاب هواتف سامسونج Flasgship
Time منذ ساعتين Views 1960
«المسند» : استمرار حالة رهو المطرية
«المسند» : استمرار حالة رهو المطرية
Time منذ ساعتين Views 2128