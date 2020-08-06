فيديو للتاريخ.. رأي " الطخيم " عن لقطة مشابهة لكرة إدواردو وهوساوي

ماجد محمد (صدى):
أثارت واقعة تلامس بين لاعب الهلال كارلوس إدواردو ومهاجم النصر عمر هوساوي، في ديربي الرياض، أمس الأربعاء، الجدل حيث طالب النصراويون باحتساب ركلة جزاء.
وكشف مقطع فيديو، عن رأي فهد الطخيم عضو شرف نادي النصر، في واقعة مشابهة من مباراة سابقة؛ حيث جذب لاعب النصر لاعب الهلال السابق أسامة هوساوي من قميصه داخل منطقة الجزاء.
ووجه الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، سؤالًا إلى فهد الطخيم حينها عن رأيه في اللقطة ليعتبرها عضو شرف النصر أمرًا طبيعيًا وليست ضربة جزاء، في الوقت الذي حمل الجمهور النصراوي طاقم التحكيم بعدم احتساب ركلة جزاء للنصر.
وقال بعض المحللين، أن كرة عمر هوساوي حدثت مع لاعب الهلال غوميز حينما جذبه لاعب النصر من خلف قميصه ولم يحتسب الحكم المخالفة ولم يطالب بها أحدًا.
وكان فريق الهلال، قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.