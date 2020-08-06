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عدنان جستنيه للنصراويين: أي دمعة حزن لا (صورة)

Time منذ ساعة
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عدنان جستنيه للنصراويين: أي دمعة حزن لا (صورة)

نواف السالم (صدى):
نشر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، صورة متهكمًا للنصراويين، اليوم الخميس، عقب انتهاء ديربي الهلال والنصر.

وعلق عدنان جستنيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، على الصورة بتهكم مستخدمًا كلمات أغنية الراحل عبد الحليم حافظ، قائلًا: " أي دمعة حزن لا " .

وجاء ذلك بعدما حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة✍🏻راحة: عادل ✍🏻إمام ⬅️يسلم ✍🏻علَى ✍🏻 هَذَا🐏الخروف 🐏الأوروبي 😂 وَ يقول⬅️لَه: الأوله 🦓حمار🦓والثانية🦓حمار🦓⬇️⬇️⬇️ وَ الثالثة⬅️برضو🦓حمار🦓😂😂😂😂😂😂😂 مَع وافر المحبة.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قواكم الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
وليد
العام الماضي عبدالعزيز الجبرين لاعب النصر كان نفس القصة ولم نسمع ضجيج

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