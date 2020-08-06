عدنان جستنيه للنصراويين: أي دمعة حزن لا (صورة)

نواف السالم (صدى):
نشر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، صورة متهكمًا للنصراويين، اليوم الخميس، عقب انتهاء ديربي الهلال والنصر.
وعلق عدنان جستنيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، على الصورة بتهكم مستخدمًا كلمات أغنية الراحل عبد الحليم حافظ، قائلًا: " أي دمعة حزن لا " .
وجاء ذلك بعدما حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.