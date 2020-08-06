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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 24 دقيقة
Views 1357
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يعني 800 + 1400 = 2200 ريال بصراحه المبلغ كبير جدا
ابو عمار
اوكي
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طـــــــــــــــيب .
زعيم آسيوي عالمي 4 4 4 4
لابسين لبس أزرق(بصراحه غير صحي على الفقراوية) والدليل إنخفاض عدد حالات كورونا وإرتفاع عدد حالات الضغط ... اللون الأزرق .. لائق فقط على زعيم آسيا العالمي .. مبروك الفوز يا زعماء .. والحمدلله على الأربعة وفي يوم الأربعاء .. (نعود بحذر .. غيرها الزعيم إلى نعود بجلد)

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