مفاجأة لأصحاب هواتف سامسونج Flasgship

وكالات (صدى):
أطلقت شركة سامسونج، مفاجأة لأصحاب الهواتف الذكية الرائدة Flasgship، وذلك من خلال تلقي تحديثات لأنظمة التشغيل الجديدة على مدار 3 سنوات كاملة مجانًا.
وتتلقى أجهزة سامسونج بداية من جهاز Galaxy S10 وصولًا لأحدث جهاز تم إطلاقه وهو Galaxy Note 20 Ultra، التحديثات بداية من نظام أندرويد 11 حتى نظام أندوريد 13، بدون أى مقابل يذكر لصالح سامسونج.
وستظل تلك الهواتف محدثة حتى عام 2023، وسيحصل أصحاب هذه الهواتف على التحديثات الخاصة بصورة مكثفة، على أن يتم في ميعادها صدور التحديث، وهناك تكهنات عن استمرار حتى الدعم من أندرويد 14.