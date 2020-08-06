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مفاجأة لأصحاب هواتف سامسونج Flasgship

Time منذ 33 دقيقة
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مفاجأة لأصحاب هواتف سامسونج Flasgship

وكالات (صدى):
أطلقت شركة سامسونج، مفاجأة لأصحاب الهواتف الذكية الرائدة Flasgship، وذلك من خلال تلقي تحديثات لأنظمة التشغيل الجديدة على مدار 3 سنوات كاملة مجانًا.

وتتلقى أجهزة سامسونج بداية من جهاز Galaxy S10 وصولًا لأحدث جهاز تم إطلاقه وهو Galaxy Note 20 Ultra، التحديثات بداية من نظام أندرويد 11 حتى نظام أندوريد 13، بدون أى مقابل يذكر لصالح سامسونج.

وستظل تلك الهواتف محدثة حتى عام 2023، وسيحصل أصحاب هذه الهواتف على التحديثات الخاصة بصورة مكثفة، على أن يتم في ميعادها صدور التحديث، وهناك تكهنات عن استمرار حتى الدعم من أندرويد 14.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يعني 800 + 1400 = 2200 ريال بصراحه المبلغ كبير جدا
ابو عمار
اوكي
. راعــي الـددســـن .
التحديثات لأنظمة التشغيل لجميع الهواتف مجانيه .📲.🤔.
. راعــي الـددســـن .
طـــــــــــــــيب .
زعيم آسيوي عالمي 4 4 4 4
لابسين لبس أزرق(بصراحه غير صحي على الفقراوية) والدليل إنخفاض عدد حالات كورونا وإرتفاع عدد حالات الضغط ... اللون الأزرق .. لائق فقط على زعيم آسيا العالمي .. مبروك الفوز يا زعماء .. والحمدلله على الأربعة وفي يوم الأربعاء .. (نعود بحذر .. غيرها الزعيم إلى نعود بجلد)

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