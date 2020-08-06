الأعداد السابقة للصحيفة

«المرور» يوضح إجراءات نقل لوحة سيارة إلى أخرى لنفس المالك

Time منذ 36 دقيقة
Views 1671
«المرور» يوضح إجراءات نقل لوحة سيارة إلى أخرى لنفس المالك

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، إجراءات نقل لوحة من سيارة إلى أخرى لنفس المالك، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه أحد المغردين استفسارًا إلى حساب المرور عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وش الإجراءات لنقل لوحة من سيارة إلى سيارة أخرى لنفس المالك؟".

وأجاب المرور: " ‏‎مرحباً بك، يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال ايضاً لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة. يسعدنا خدمتك".

Time واتساب

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
فبركه
ابو عمار
معليش مجرد تفريق الضغط النفسي عنده
faeiz1122
الله يرحمك يافيصل بن فهد كان مانع القزع والقصات كيف يرضى بشكله هذا هو وغيره اللي يقصون قصات
ابو عمار
الكمامه تعتبر هديه مع الوجبه
ebrahim
حنا اهلكتنا الضرائب وغلاء الأسعار

أخر الأخبار

«المرور» يوضح إجراءات نقل لوحة سيارة إلى أخرى لنفس المالك
«المرور» يوضح إجراءات نقل لوحة سيارة إلى أخرى لنفس المالك
Time منذ 36 دقيقة Views 1671
خطوات استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية
خطوات استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية
Time منذ ساعة Views 1763
مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة
مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1774
سبب غريب يدفع رجلًا لقطع أنف زوجته
سبب غريب يدفع رجلًا لقطع أنف زوجته
Time منذ ساعتين Views 806
سحب رعدية ممطرة تسود أجواء جازان
سحب رعدية ممطرة تسود أجواء جازان
Time منذ 3 ساعات Views 2033
محمد فودة لمحمد العنزي : هل أهداف الهلال عليها غبار
محمد فودة لمحمد العنزي : هل أهداف الهلال عليها غبار
Time منذ 3 ساعات Views 1307
محمد العنزي : حتى مع تقنية الفيديو لايمكن فصل الهلال والاستفادة من الأخطاء التحكيمية
محمد العنزي : حتى مع تقنية الفيديو لايمكن فصل الهلال والاستفادة من الأخطاء التحكيمية
Time منذ 3 ساعات Views 705
القبض على شخصين سرقا معدات بمبالغ ضخمة في مكة
القبض على شخصين سرقا معدات بمبالغ ضخمة في مكة
Time منذ 3 ساعات Views 2293
بالفيديو.. إبل سائبة تصطدم بمركبة بطريقة مروعة في حائل
بالفيديو.. إبل سائبة تصطدم بمركبة بطريقة مروعة في حائل
Time منذ 3 ساعات Views 2773
محمد الغامدي : الأهداف التي ولجت مرمى النصر لم تكن متوقعة من الهلاليين
محمد الغامدي : الأهداف التي ولجت مرمى النصر لم تكن متوقعة من الهلاليين
Time منذ 4 ساعات Views 1038