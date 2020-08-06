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خطوات استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية

Time منذ ساعة
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خطوات استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية

الرياض (صدى):
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات استخراج بدل الفاقد عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية، وذلك ردًّا على أحد استفسارات المغردين عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وأوضحت الأحوال المدنية، إنه يمكن استخراجها باتباع الخطوات التالية: الدخول عبر حسابك على منصة أبشر، اختيار خدماتي، الأحوال المدنية، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تعبئة البيانات المطلوبة، حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد»، إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد؛ فيما حذرت من رهن أو فقدان بطاقة الهوية الوطنية، لافتة إلى أنَّ فقدانها يُعرِّض للمساءلة القانونية.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
فبركه
ابو عمار
معليش مجرد تفريق الضغط النفسي عنده
faeiz1122
الله يرحمك يافيصل بن فهد كان مانع القزع والقصات كيف يرضى بشكله هذا هو وغيره اللي يقصون قصات
ابو عمار
الكمامه تعتبر هديه مع الوجبه
ebrahim
حنا اهلكتنا الضرائب وغلاء الأسعار

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