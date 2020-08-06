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مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1774
مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة

الرياض (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

وقالت إدارة المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممرض أول (عدد 5 وظائف/ الرياض)، مدير المختبر (الرياض)، مساعد قانوني (الرياض)، سباك أول (الرياض)، سباك ثاني (الرياض)، مساعد سباك (الرياض)، استشاري جراحة القولون والمستقيم (المدينة المنورة).

وأشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
فبركه
ابو عمار
معليش مجرد تفريق الضغط النفسي عنده
faeiz1122
الله يرحمك يافيصل بن فهد كان مانع القزع والقصات كيف يرضى بشكله هذا هو وغيره اللي يقصون قصات
ابو عمار
الكمامه تعتبر هديه مع الوجبه
ebrahim
حنا اهلكتنا الضرائب وغلاء الأسعار

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