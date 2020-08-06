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القبض على شخصين سرقا معدات بمبالغ ضخمة في مكة

Time منذ 6 ساعات
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القبض على شخصين سرقا معدات بمبالغ ضخمة في مكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، من القبض على شخصين تورطا في سرقة معدات ومضخات تخطت قيمتها 3 ملايين ريال، بعد سرقتهما لأحد المستودعات.

وحاول المواطنان الهرب، فيما تعطلت مركبتهما فتركاها محملة بالمسروقات وفرّا من الموقع، وقام رجال البحث والتحريات بشرطة الكعكية بعمل كمين محكم ومراقبة المركبة المتعطلة حتى حضر الجناة لأخذها ليلاً فتم ضبطهما.

وفي السياق نفسه، تم إعداد محضر بالواقعة وتسليم الجناة إلى النيابة العامة التي بدورها فتحت التحقيق معهما لكشف ملابسات الحـادثة، واتخاذ اللازم بحقهما.

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة✍🏻راحة: عادل ✍🏻إمام ⬅️يسلم ✍🏻علَى ✍🏻 هَذَا🐏الخروف 🐏الأوروبي 😂 وَ يقول⬅️لَه: الأوله 🦓حمار🦓والثانية🦓حمار🦓⬇️⬇️⬇️ وَ الثالثة⬅️برضو🦓حمار🦓😂😂😂😂😂😂😂 مَع وافر المحبة.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قواكم الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعلها أمطار خير وبركة
وليد
العام الماضي عبدالعزيز الجبرين لاعب النصر كان نفس القصة ولم نسمع ضجيج

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