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القبض على شخصين سرقا معدات بمبالغ ضخمة في مكة

Time منذ ساعتين
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القبض على شخصين سرقا معدات بمبالغ ضخمة في مكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، من القبض على شخصين تورطا في سرقة معدات ومضخات تخطت قيمتها 3 ملايين ريال، بعد سرقتهما لأحد المستودعات.

وحاول المواطنان الهرب، فيما تعطلت مركبتهما فتركاها محملة بالمسروقات وفرّا من الموقع، وقام رجال البحث والتحريات بشرطة الكعكية بعمل كمين محكم ومراقبة المركبة المتعطلة حتى حضر الجناة لأخذها ليلاً فتم ضبطهما.

وفي السياق نفسه، تم إعداد محضر بالواقعة وتسليم الجناة إلى النيابة العامة التي بدورها فتحت التحقيق معهما لكشف ملابسات الحـادثة، واتخاذ اللازم بحقهما.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قطع الرقاب لهؤلاء الجناه يجعل غيرهم يفكر قبل الاقدام على مثل ما اقدمو عليه ( لانهم من المفسدين في الارض )
abdul
بعض الناس تحب الخشوم وبعض الناس تقطع الخشوم، وبعض الناس تغرز حِلق وخواتم في الخشوم . وبعضهم يشفطون البودرة بخشومهم. " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ " (سـورة المائدة : 45)
ابو عمار
الله يشفيكم جميعا
ابو عمار
حسبي الله عليه الخسيس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂

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