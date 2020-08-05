تعليق مثير لـ"الفراج" بعد رباعية الهلال: "لن تفيدك أساليب الثمانينات"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي وليد الفراج على فوز الهلال على ضيفه النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة دوري المحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».
وقال االإعلامي عبر حسابه على " تويتر " لن تفيدك هاشتاقات ومغردين واشاعات واساليب كانت تتناسب مع دوريات الثمانينات .
وأضاف : الزمن تغير والحسم والتاثير داخل الملعب فقط ولم يعد اللاعب او الجمهور يتاثر بالضجيج والغبار وحملات الشلل الالكترونية الف مبروك للهلال فوزه الذي لم يستحقه غيره ، وحظ اوفر للنصر.