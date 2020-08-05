الأعداد السابقة للصحيفة

تعليق مثير لـ"الفراج" بعد رباعية الهلال: "لن تفيدك أساليب الثمانينات"

Time منذ ساعة
Views 2099
Comment 2
تعليق مثير لـ"الفراج" بعد رباعية الهلال: "لن تفيدك أساليب الثمانينات"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي وليد الفراج على فوز الهلال على ضيفه النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة دوري المحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

وقال االإعلامي عبر حسابه على " تويتر " لن تفيدك هاشتاقات ومغردين واشاعات واساليب كانت تتناسب مع دوريات الثمانينات .

وأضاف : الزمن تغير والحسم والتاثير داخل الملعب فقط ولم يعد اللاعب او الجمهور يتاثر بالضجيج والغبار وحملات الشلل الالكترونية الف مبروك للهلال فوزه الذي لم يستحقه غيره ، وحظ اوفر للنصر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
نعم ياوليد نعم درسهم وعطهم من المواعظ واشرح لهم العبارات لعلهم يدركون ويفهمون درسهم ياوليد واشرح لهم ان ان غبار دوري الثمانينات واشاعاته ولى زمنها واندثر الميدان ياحميدان والملعب هو المحك والرباعيه صدمتهم واصابتهم بمقتل مبروك للزعيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب خلاص ماعد نمشي بنحبي وان زحفنا بعد احسن
زعيم اااسيا
رباعيه طرب وتكرار لليلة الهروب حولت مكافئات الى بكائيات

أخر الأخبار

«بن نافل» يحتفل برباعية الهلال: «ما زال أمامنا سبع جولات»
«بن نافل» يحتفل برباعية الهلال: «ما زال أمامنا سبع جولات»
Time منذ 15 دقيقة Views 1411
 فاشينيستا شهيرة تستغل خطأ وتسحب 40 ألف دينار من حسابها البنكي رغم تجميده
 فاشينيستا شهيرة تستغل خطأ وتسحب 40 ألف دينار من حسابها البنكي رغم تجميده
Time منذ 22 دقيقة Views 251
ياسر القحطاني يُعلق على فوز الهلال أمام النصر 
ياسر القحطاني يُعلق على فوز الهلال أمام النصر 
Time منذ 48 دقيقة Views 1730
بالفيديو.. سالم الدوسري بعد الرباعية: «العود من أول ركزه»
بالفيديو.. سالم الدوسري بعد الرباعية: «العود من أول ركزه»
Time منذ 50 دقيقة Views 1717
رة فعل ياسر القحطاني بعد فوز الهلال على النصر برباعية
رة فعل ياسر القحطاني بعد فوز الهلال على النصر برباعية
Time منذ 56 دقيقة Views 397
محمد العنزي : مبروك للهلال الذي حقق المطلوب .. والـvar اليوم جاب العيد
محمد العنزي : مبروك للهلال الذي حقق المطلوب .. والـvar اليوم جاب العيد
Time منذ 57 دقيقة Views 576
عادل التويجري : انتصرت الحكمة والهدوء .. كانت سداسية ولكن كان هناك رأفة
عادل التويجري : انتصرت الحكمة والهدوء .. كانت سداسية ولكن كان هناك رأفة
Time منذ 58 دقيقة Views 475
تعليق وليد الفراج بعد فوز الهلال على النصر برباعية
تعليق وليد الفراج بعد فوز الهلال على النصر برباعية
Time منذ ساعة Views 423
فيصل أبوثنين : بيتروس لاعب النصر يترك المباراة وينشغل في الحكم
فيصل أبوثنين : بيتروس لاعب النصر يترك المباراة وينشغل في الحكم
Time منذ ساعة Views 367
تعليق مثير لـ"الفراج" بعد رباعية الهلال: "لن تفيدك أساليب الثمانينات"
تعليق مثير لـ"الفراج" بعد رباعية الهلال: "لن تفيدك أساليب الثمانينات"
Time منذ ساعة Views 2099