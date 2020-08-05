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بومبيو: النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران للحوثيين

Time منذ ساعة
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بومبيو: النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران للحوثيين

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الامريكية ، مايك بومبيو على أنه سيتم إصدار تقارير حول حملات التضليل الروسية، والتركيز على مواقع الوكلاء، وبالإضافة إلى مكافأة 10 ملايين دولار لأية معلومات عن أشخاص تعمل لصالح حكومات أجنبية ، تقوم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية .

وقال وزير الخارجية الأمريكية ، خلال مؤتمر صحفي له ، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالإتفاق مع حكومة اليمن والمجلس الانتقالي ، التي تسعى لتشكيل حكومة وطنية ، لمواجهة الإعتداءات الروسية.

وأضاف "بومبيو" ، أن النزاع في اليمن كان نتييجة لنقل أسلحة من إيران للحوثيين ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم بطلب لمجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران ، موضحا أنه في حالة سماح المجلس لإيران بالامداد بالسلاح لباقي الدول سيكون انتهاكا للعدالة.

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
نعم ياوليد نعم درسهم وعطهم من المواعظ واشرح لهم العبارات لعلهم يدركون ويفهمون درسهم ياوليد واشرح لهم ان ان غبار دوري الثمانينات واشاعاته ولى زمنها واندثر الميدان ياحميدان والملعب هو المحك والرباعيه صدمتهم واصابتهم بمقتل مبروك للزعيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب خلاص ماعد نمشي بنحبي وان زحفنا بعد احسن
زعيم اااسيا
رباعيه طرب وتكرار لليلة الهروب حولت مكافئات الى بكائيات

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