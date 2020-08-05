قطر تستنفر أبواقها متجاهلة دعمها لحزب الله

ماجد القزيز (صدى):
تحاول قطر الاصطياد في الماء العكر، بعد إعلانها تقديم مساعدات إلى لبنان؛ على خلفية انفجار مرفأ بيروت المروع أمس الثلاثاء.
وكشفت قطر، اليوم الأربعاء، عن إرسالها مساعدات طبية إلى لبنان، متناسية دعمها لحزب الله الممول من إيران، والذي اتهمه سياسيون بأنه السبب وراء هذا التفجير.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل استنفرت قطر أبواقها الإعلامية للحديث مرارًا وتكرارًا عن تلك المساعدات المقدمة لمصالح سياسية شخصية، حتى تشعر أن قطر هي الدولة الوحيدة التي تتبرع.
وشهدت لبنان ليلة مأساوية أمس الثلاثاء بعد انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وتحطيم نصف العاصمة، ومقتل وإصابة المئات.
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