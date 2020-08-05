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قطر تستنفر أبواقها متجاهلة دعمها لحزب الله

Time منذ 21 دقيقة
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قطر تستنفر أبواقها متجاهلة دعمها لحزب الله

ماجد القزيز (صدى):
تحاول قطر الاصطياد في الماء العكر، بعد إعلانها تقديم مساعدات إلى لبنان؛ على خلفية انفجار مرفأ بيروت المروع أمس الثلاثاء.

وكشفت قطر، اليوم الأربعاء، عن إرسالها مساعدات طبية إلى لبنان، متناسية دعمها لحزب الله الممول من إيران، والذي اتهمه سياسيون بأنه السبب وراء هذا التفجير.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل استنفرت قطر أبواقها الإعلامية للحديث مرارًا وتكرارًا عن تلك المساعدات المقدمة لمصالح سياسية شخصية، حتى تشعر أن قطر هي الدولة الوحيدة التي تتبرع.

وشهدت لبنان ليلة مأساوية أمس الثلاثاء بعد انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وتحطيم نصف العاصمة، ومقتل وإصابة المئات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قطر ترسل ماترسله ............^^
ابو محمد 😎 ✍️
ودها تبوسها بوسة الموت ..
زائر
الهلال قصف ودك صغير الرياض وهو أمر طبيعي بسبب عدم وجود تدخلات خارجية كما حدث سابقا والكل يعرف ماذا حدث العام الماضي بسبب استخدم نفوذ نصراويه لحجب بطولة الدورري عن الهلال ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
. راعــي الـددســـن .
جـــــــــــيده .👍.

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