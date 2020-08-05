الأعداد السابقة للصحيفة

اليمن تحذّر من كارثة وشيكة تفوق مخاطرها انفجار مرفأ بيروت

Time منذ 35 دقيقة
Views 1658
اليمن تحذّر من كارثة وشيكة تفوق مخاطرها انفجار مرفأ بيروت

عدن (صدى):
حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، ودق ناقوس الخطر لتدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني تذكرنا بالقنبلة الموقوتة ناقلة النفط ‎صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، التي تتخذها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ورقة للضغط والابتزاز .

وأشار الإرياني إلى أن المليشيا الحوثية تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب أو انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والأضرار البيئية على اليمن والإقليم.

وناشد الأرياني المجتمع الدولي للتدخل والضغط على المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا بسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ودها تبوسها بوسة الموت ..
زائر
الهلال قصف ودك صغير الرياض وهو أمر طبيعي بسبب عدم وجود تدخلات خارجية كما حدث سابقا والكل يعرف ماذا حدث العام الماضي بسبب استخدم نفوذ نصراويه لحجب بطولة الدورري عن الهلال ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
. راعــي الـددســـن .
جـــــــــــيده .👍.
ابو محمد 😎 ✍️
طـــــــ💸.💵.💰.ــــــيب .

أخر الأخبار

موظفة مطعم في موقف محرج امام زبون
موظفة مطعم في موقف محرج امام زبون
Time منذ 8 دقائق Views 208
الهلال يقصف شباك النصر بـ «رباعية» وينفرد بالصدارة
الهلال يقصف شباك النصر بـ «رباعية» وينفرد بالصدارة
Time منذ 9 دقائق Views 1310
حالفة تمسك بالأفعى
حالفة تمسك بالأفعى
Time منذ 12 دقيقة Views 183
مصور يوثق الانفجار وهو بمركبته على بعد 5 كم شاهد ماذا حدث له
مصور يوثق الانفجار وهو بمركبته على بعد 5 كم شاهد ماذا حدث له
Time منذ 13 دقيقة Views 338
حقيقة فيديو سقوط صاروخًا على مرفأ بيروت قبل الانفجار
حقيقة فيديو سقوط صاروخًا على مرفأ بيروت قبل الانفجار
Time منذ 13 دقيقة Views 1613
قطر تستنفر أبواقها متجاهلة دعمها لحزب الله
قطر تستنفر أبواقها متجاهلة دعمها لحزب الله
Time منذ 21 دقيقة Views 1552
اليمن تحذّر من كارثة وشيكة تفوق مخاطرها انفجار مرفأ بيروت
اليمن تحذّر من كارثة وشيكة تفوق مخاطرها انفجار مرفأ بيروت
Time منذ 35 دقيقة Views 1658
صورة تاريخية لملك المغرب مع الملك سعود في قصر الناصرية
صورة تاريخية لملك المغرب مع الملك سعود في قصر الناصرية
Time منذ 41 دقيقة Views 1574
محمد عبده يطرح عملًا غنائيًا من كلمات تركي آل الشيخ
محمد عبده يطرح عملًا غنائيًا من كلمات تركي آل الشيخ
Time منذ 41 دقيقة Views 1219
اصطدام مركبتين في محافظة الطائف
اصطدام مركبتين في محافظة الطائف
Time منذ 49 دقيقة Views 1519