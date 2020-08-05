الأعداد السابقة للصحيفة

محمد عبده يطرح عملًا غنائيًا من كلمات تركي آل الشيخ

Time منذ 14 ساعة
Views 1937
محمد عبده يطرح عملًا غنائيًا من كلمات تركي آل الشيخ

أميرة خالد (صدى):
طرح فنان العرب محمد عبده، عملاً غنائياً جديداً، يحمل عنوان "يا أمنيات"، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان الفنان الدكتور عبد الرب إدريس.

ويأتي العمل الغنائي الجديد بعد تعاونات غنائية عدة، جمعت تركي آل الشيخ ومحمد عبده، آخرها أغنيةٌ بعنوان "يا جرحها"، جاءت ضمن إصدارات عيد الفطر الماضي، ولحَّنها أيضاً عبد الرب إدريس.

ويذكر أن فنان العرب يتعاون مع عبد الرب إدريس مجدداً استمراراً للإثراء الفني فيما يقدمه من أعمالٍ، وبعد إمتاعه جماهيره بأغنيةٍ من ألحانه في مايو الماضي، مكرِّراً التجربة مرةً أخرى بعملٍ غنائي موسيقي ممنهج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
السؤال كم كلفت قيمة هذه الاشجار البلاستيكيه ومن المستفيد من زراعتها ؟
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ولماذا يحتجزها لبنان كل هذه المده ويحتز حمولتها ويتركها تغرق ؟ تصرف اهبل من الحكومه اللبنانيه
QLQ
... موضوع مميز وهادف
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

سقوط طائرة خاصة في مطار الجونة بمصر
سقوط طائرة خاصة في مطار الجونة بمصر
Time منذ 11 دقيقة Views 1408
3 خطوات تورط في غسيل الأموال وتعرض للعقوبة الرادعة
3 خطوات تورط في غسيل الأموال وتعرض للعقوبة الرادعة
Time منذ 14 دقيقة Views 1383
"ساتورب": تطرح وظائف شاغرة بمدينة الجبيل الصناعية
"ساتورب": تطرح وظائف شاغرة بمدينة الجبيل الصناعية
Time منذ 17 دقيقة Views 1352
قصة جديدة حول سفينة نترات الأمونيوم التي صادرتها لبنان
قصة جديدة حول سفينة نترات الأمونيوم التي صادرتها لبنان
Time منذ 23 دقيقة Views 1525
بالفيديو.. شاب لـ "الكاظمي": سنين أحب فتاة وما قدرت أتزوجها حتى صارت مو حلوة!
بالفيديو.. شاب لـ "الكاظمي": سنين أحب فتاة وما قدرت أتزوجها حتى صارت مو حلوة!
Time منذ 29 دقيقة Views 1503
تمديد تكليف رئيس بلدية خميس مشيط 6 أشهر
تمديد تكليف رئيس بلدية خميس مشيط 6 أشهر
Time منذ 31 دقيقة Views 1179
شاهد.. قلعة الملك عبدالعزيز في ضباء التي كانت مقرا للحكم
شاهد.. قلعة الملك عبدالعزيز في ضباء التي كانت مقرا للحكم
Time منذ 38 دقيقة Views 1477
اكتشاف علاج فعال يمنع تساقط الشعر والصلع في غذاء متوفر
اكتشاف علاج فعال يمنع تساقط الشعر والصلع في غذاء متوفر
Time منذ 42 دقيقة Views 1289
"إليسا" حول مساعدات لبنان: بتمنى إنو ما يتم إرسال ولا ليرة للسلطة الفاسدة
"إليسا" حول مساعدات لبنان: بتمنى إنو ما يتم إرسال ولا ليرة للسلطة الفاسدة
Time منذ 51 دقيقة Views 1298
الركود يضرب سوق الذهب وتوقعات الأسعار الفترة المقبلة
الركود يضرب سوق الذهب وتوقعات الأسعار الفترة المقبلة
Time منذ 55 دقيقة Views 1719