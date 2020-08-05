محمد عبده يطرح عملًا غنائيًا من كلمات تركي آل الشيخ

أميرة خالد (صدى):
طرح فنان العرب محمد عبده، عملاً غنائياً جديداً، يحمل عنوان "يا أمنيات"، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان الفنان الدكتور عبد الرب إدريس.
ويأتي العمل الغنائي الجديد بعد تعاونات غنائية عدة، جمعت تركي آل الشيخ ومحمد عبده، آخرها أغنيةٌ بعنوان "يا جرحها"، جاءت ضمن إصدارات عيد الفطر الماضي، ولحَّنها أيضاً عبد الرب إدريس.
ويذكر أن فنان العرب يتعاون مع عبد الرب إدريس مجدداً استمراراً للإثراء الفني فيما يقدمه من أعمالٍ، وبعد إمتاعه جماهيره بأغنيةٍ من ألحانه في مايو الماضي، مكرِّراً التجربة مرةً أخرى بعملٍ غنائي موسيقي ممنهج.