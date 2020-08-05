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شاهد.. سالم الدوسري يظهر في مباراة الديربي بـ«نيولوك» صادم

Time منذ ساعة
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شاهد.. سالم الدوسري يظهر في مباراة الديربي بـ«نيولوك» صادم

نواف السالم (صدى):
أثار سالم الدوسري جدلًا كبيرًا بعد ظهوره بنيولوك شبيه بمظهر كريستيانو رونالدو الحالي في قمة الجولة الـ 23 للدوري السعودي، التي تقام دون حضور جماهيري.

ويبدو أن الدوسري يقلد "نيولوك" كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي؛ حيث قام بعمل قصة شعر النجم البرتغالي.

ويقود الدوسري تشكيلة الهلال التي تضم كلًا من عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه: محمد البريك، وجانج هيون سو، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، وفي الوسط: جوستافو كويلار، وسلمان الفرج، وكارلوس إدواردو، والهجوم سيباستيان جيوفينكو، وسالم الدوسري، وبافيتمبي غوميز.

وتفاعل الجمهور على نيولوك الدوسري ما بين مؤيد لحرية الشخصية وأخر معارض لعدم ملائمة الشكل عليه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ودها تبوسها بوسة الموت ..
زائر
الهلال قصف ودك صغير الرياض وهو أمر طبيعي بسبب عدم وجود تدخلات خارجية كما حدث سابقا والكل يعرف ماذا حدث العام الماضي بسبب استخدم نفوذ نصراويه لحجب بطولة الدورري عن الهلال ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
. راعــي الـددســـن .
جـــــــــــيده .👍.
ابو محمد 😎 ✍️
طـــــــ💸.💵.💰.ــــــيب .

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