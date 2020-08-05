شاهد.. سالم الدوسري يظهر في مباراة الديربي بـ«نيولوك» صادم

نواف السالم (صدى):
أثار سالم الدوسري جدلًا كبيرًا بعد ظهوره بنيولوك شبيه بمظهر كريستيانو رونالدو الحالي في قمة الجولة الـ 23 للدوري السعودي، التي تقام دون حضور جماهيري.
ويبدو أن الدوسري يقلد "نيولوك" كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي؛ حيث قام بعمل قصة شعر النجم البرتغالي.
ويقود الدوسري تشكيلة الهلال التي تضم كلًا من عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه: محمد البريك، وجانج هيون سو، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، وفي الوسط: جوستافو كويلار، وسلمان الفرج، وكارلوس إدواردو، والهجوم سيباستيان جيوفينكو، وسالم الدوسري، وبافيتمبي غوميز.
وتفاعل الجمهور على نيولوك الدوسري ما بين مؤيد لحرية الشخصية وأخر معارض لعدم ملائمة الشكل عليه.