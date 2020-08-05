النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في قضية «فيرمونت نايل سيتي» الجنسية

القاهرة (صدى):
أمر النائب العام المصري بالتحقيق في قضية "فندق فيرمونت نايل سيتي" الجنسية والتي تعود وقائعها إلى عام 2014.
وقالت النيابة العامة المصرية إنها تلقت كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا بشكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، وشهادات حول معلوماتهم عن الواقعة.
وتصدر وسم "جريمة فيرمونت" قوائم الترند في مصر، والأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحدث عن جريمة اغتصاب جماعي، قيل إنها وقعت في عام 2014 في فندق "فيرمونت".