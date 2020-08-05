بالفيديو.. فلسطيني يرفض مساعدات قطر للبنان ويؤكد " إبرة سم "

ماجد القزيز (صدى):
وثّق مقطع فيديو، شابًا فلسطينيًا يرفض بشدة أي دعم من قطر و تركيا و إيران إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.
وأضاف الشاب: " قطر ما بتودي مساعدات لوجه الله، وإنما لضرر الشعب لتقوية أي إرهاب موجود " .
وتابع: " قطر ترسل وتساعد الحكومة اللبنانية الممولة إيرانيًا، ولا تساعد الشعب اللبناني نفسه مثل السعودية " .
وأردف: " يكفينا مساعدة دول الرباعي العربي، وأي مساعدة من قطر تكون مسمومة " .
وشهدت لبنان ليلة مأساوية أمس الثلاثاء بعد انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وتحطيم نصف العاصمة، ومقتل وإصابة المئات.