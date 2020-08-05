الأعداد السابقة للصحيفة

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم نجم ريال مدريد

Time منذ 5 ساعات
Views 1460
أتلتيكو مدريد يقترب من ضم نجم ريال مدريد

وكالات (صدى):
يبدو أن أتلتيكو مدريد الإسباني، قد اتفق مع الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد؛ للتعاقد معه مقابل 15 مليون يورو.

وكشفت تقارير إسبانية، أن اللاعب البالغ 29 عامًا من العمر سيغادر سانتياغو برنابيو هذا الصيف؛ لذلك يمكن لأتلتيكو ضمه مقابل 13.5 مليون جنيه إسترليني.

من جانبه، رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو : " لدينا تشكيلة ممتازة وشابة. ومع ذلك، إذا اعتبر المدرب ذلك ضروريا، فسنفعل كل ما في وسعنا لجلب اللاعب. ليس لدي أية فكرة عما إذا كان سينتهي به الأمر. لا أعتقد أنه في خطط أتلتيكو مدريد " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
صحيح يخوي ابن حزم فوتو شـوب وفوتو شـوارب .😊.
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله عسى صاحب السيارة سلم
. راعــي الـددســـن .
يخوي ســعد تحـصلها في محـلات كل شـي إبخمـسه ﷼ .😇.
ابو عبدالله
حسب المعروف اذا تعلقة السيارة في الرمل اولا خف ا لهواء او ضقط جميع الكفرات إلى 15 بعدين إلى الأمام وتلف يمين وبعدين الرويس وتلف يسار وهكذا إلى ترترتفع من الامام وتخرج من التقريز
. راعــي الـددســـن .
.🤗.🤗.🤗.🤗.🤗.

أخر الأخبار

محمد فودة لمحمد العنزي : هل أهداف الهلال عليها غبار
محمد فودة لمحمد العنزي : هل أهداف الهلال عليها غبار
Time منذ 3 دقائق Views 129
محمد العنزي : حتى مع تقنية الفيديو لايمكن فصل الهلال والاستفادة من الأخطاء التحكيمية
محمد العنزي : حتى مع تقنية الفيديو لايمكن فصل الهلال والاستفادة من الأخطاء التحكيمية
Time منذ 4 دقائق Views 127
القبض على شخصين سرقا معدات بمبالغ ضخمة في مكة
القبض على شخصين سرقا معدات بمبالغ ضخمة في مكة
Time منذ 26 دقيقة Views 1500
بالفيديو.. إبل سائبة تصطدم بمركبة بطريقة مروعة في حائل
بالفيديو.. إبل سائبة تصطدم بمركبة بطريقة مروعة في حائل
Time منذ 41 دقيقة Views 1700
محمد الغامدي : الأهداف التي ولجت مرمى النصر لم تكن متوقعة من الهلاليين
محمد الغامدي : الأهداف التي ولجت مرمى النصر لم تكن متوقعة من الهلاليين
Time منذ ساعة Views 567
أحمد الفهيد : خطاب النصر للجنة المنشطات هو جزء من الاثارة التي افتعلتها ادارة النادي
أحمد الفهيد : خطاب النصر للجنة المنشطات هو جزء من الاثارة التي افتعلتها ادارة النادي
Time منذ ساعة Views 597
عبد العزيز الغيامة : خطاب النصر للجنة المنشطات فضيحة الموسم
عبد العزيز الغيامة : خطاب النصر للجنة المنشطات فضيحة الموسم
Time منذ ساعة Views 663
رازفان يقرر إراحة لاعبي الهلال عن التدريبات
رازفان يقرر إراحة لاعبي الهلال عن التدريبات
Time منذ ساعة Views 1815
جدول ترتيب فرق دوري المحترفين 
جدول ترتيب فرق دوري المحترفين 
Time منذ ساعة Views 2184
«بن نافل» يحتفل برباعية الهلال: «ما زال أمامنا سبع جولات»
«بن نافل» يحتفل برباعية الهلال: «ما زال أمامنا سبع جولات»
Time منذ ساعة Views 2013