أتلتيكو مدريد يقترب من ضم نجم ريال مدريد

وكالات (صدى):
يبدو أن أتلتيكو مدريد الإسباني، قد اتفق مع الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد؛ للتعاقد معه مقابل 15 مليون يورو.
وكشفت تقارير إسبانية، أن اللاعب البالغ 29 عامًا من العمر سيغادر سانتياغو برنابيو هذا الصيف؛ لذلك يمكن لأتلتيكو ضمه مقابل 13.5 مليون جنيه إسترليني.
من جانبه، رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو : " لدينا تشكيلة ممتازة وشابة. ومع ذلك، إذا اعتبر المدرب ذلك ضروريا، فسنفعل كل ما في وسعنا لجلب اللاعب. ليس لدي أية فكرة عما إذا كان سينتهي به الأمر. لا أعتقد أنه في خطط أتلتيكو مدريد " .