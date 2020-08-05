تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
إصابة محترف الاتحاد بـ «كورونا»
منذ 32 دقيقة
1434
ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن إصابة المحترف الأرجنتيني في صفوف الاتحاد ليوناردو جيل بفيروس كورونا الجديد.
وقالت مواقع ارجنتينية أن الفحوصت التي خضع لها لاعب الاتحاد مؤخرًا أثبتت نتائجها إصابته.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
المصري
الموساد الإسرائيلي وراء إنفجار بيروت يوم الإثنين الماضي 3/8/2020 وصلت إلى إسرائيل أكبر طائرة فى العالم نوع أنتونوف قادمة من أميركا محملة بعتاد عسكري. وتوعدت الحكومة الصهيونية لبنان بهجوم مزلزل وقد كان.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر .. .. اللهم اكفنا شر الكوارث يارب ياكريم ...
هادي جبران الهاجري
اربطو في صدام الشاص ومن تبوك الي ضباء رايح جاي ٥٠ مرة لين يلفح وجهه من الخطوط وتختفي معالم وجهه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ... .. الله يشفيكما ويعافيكما ولا يفرقكما .. اللهم آمين ..
عادل عبدالحي حمزة
نشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات؛ حيث ألتهم السوق كامًا. ألتهم السوق كاملا وليس كاما
أخر الأخبار
الشباب يحاول العودة إلى المنافسة بثلاثية في الوحدة
منذ 40 ثانية
1014
إصابات كورونا في الرياض ترتفع مجددًا
منذ 5 دقائق
1212
بالفيديو.. فلسطيني يرفض مساعدات قطر للبنان ويؤكد " إبرة سم "
منذ 9 دقائق
1281
«ابن زامل» عريساً في بلقرن
منذ 16 دقيقة
1137
حقيقة وجود ذرية للإمام عبدالله بن مسعود
منذ 19 دقيقة
1466
مواطن يوثق سيول في صحاري الربع الخالي
منذ 22 دقيقة
286
أخذ حقة بدق خشوم
منذ 23 دقيقة
289
" الجمارك " تمدد مهلة لتصحيح البيانات المُدخلة بشكل خاطئ
منذ 26 دقيقة
1314
إصابة محترف الاتحاد بـ «كورونا»
منذ 32 دقيقة
1434
أتلتيكو مدريد يقترب من ضم نجم ريال مدريد
منذ 39 دقيقة
1177