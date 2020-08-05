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إصابة محترف الاتحاد بـ «كورونا»

Time منذ 32 دقيقة
Views 1434
إصابة محترف الاتحاد بـ «كورونا»

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن إصابة المحترف الأرجنتيني في صفوف الاتحاد ليوناردو جيل بفيروس كورونا الجديد.

وقالت مواقع ارجنتينية أن الفحوصت التي خضع لها لاعب الاتحاد مؤخرًا أثبتت نتائجها إصابته.

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ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر .. .. اللهم اكفنا شر الكوارث يارب ياكريم ...
هادي جبران الهاجري
اربطو في صدام الشاص ومن تبوك الي ضباء رايح جاي ٥٠ مرة لين يلفح وجهه من الخطوط وتختفي معالم وجهه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ... .. الله يشفيكما ويعافيكما ولا يفرقكما .. اللهم آمين ..
عادل عبدالحي حمزة
نشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات؛ حيث ألتهم السوق كامًا. ألتهم السوق كاملا وليس كاما

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