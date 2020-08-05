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إصابات كورونا في الرياض ترتفع مجددًا

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إصابات كورونا في الرياض ترتفع مجددًا

الرياض (صدى):
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الرياض مجددًا بعد أن انخفضت عن الـ 100 حالة خلال الأيام الماضية.

وسجلت الرياض 109 إصابات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 282.824 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.746 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الدرعية 15 حالة، تلاها الخرج 13 حالة، أما حوطة بني تميم فقد تم رصد 12 حالة، بعدها 11 حالة في المجمعة، ثم 10 حالات في عفيف، وفي ضرما تم رصد 8 حالات، وفي الزلفي 7 حالات، أما وادي الدواسر فقد سجلت 6 حالات، ثم 4 حالات في الدلم، وفي شقراء والحريق 3 حالات، أما الدوادمي والقويعية والسليل وحريملاء فقد تم تسجيل حالتين، وأخيراً رماح والرين حالة واحدة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 99 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48،321 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 843 حالة وفاة.

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الله يستر .. .. اللهم اكفنا شر الكوارث يارب ياكريم ...
هادي جبران الهاجري
اربطو في صدام الشاص ومن تبوك الي ضباء رايح جاي ٥٠ مرة لين يلفح وجهه من الخطوط وتختفي معالم وجهه
ابو محمد 😎 ✍️
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