وظائف شاغرة للسعوديات في طيران أديل

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عن توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للسعوديات، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأشترطت الحصول على شهادة الثانوية العامة، والحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 35 سنة، الحد الأدنى للطول 160 سم.
كما أشترطت إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا، أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية، شخصية لبقة ولديها القدرة على العمل مع الآخرين، وخبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية، صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة ويجب أن تكون قادرة على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2020م.
للتقديم من هنـــــــــا .