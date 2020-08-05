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" مكافحة المخدرات " تكشف عن أمراض خطيرة تصيب مدمن الحشيش 

Time منذ 9 دقائق
Views 1266
" مكافحة المخدرات " تكشف عن أمراض خطيرة تصيب مدمن الحشيش 

حمود العنزي (صدى):
أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن الحشيش من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، مضيفة أن الحشيش يؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، لاحتوائه على مواد مخدرة.

وأشارت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي في موقع " تويتر ":" الحشيش يحتوي على مواد تؤدي إلى الإدمان، وتعتبر من المواد الأشد خطورة، لاحتوائها على مئات المواد التي لها تأثيرات سلبية على الجسم ".

وكشفت عن العلامات الدالة على تعاطي الحشيش: " إحمرار العينين، والجوع والعطش، التبلد في المشاعر، وإهمال المظهر العام، وآثار الحروق على الملابس، والضحك المفاجئ بدون مبرر، مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق اللف، بطء في التركيز وضعف في الذاكرة، وعدم استجابة لما يدور حوله ".

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أحدث التعليقات

المعيني
زين مخلين صورة نيسان
ابو محمد 😎 ✍️
يالكم من وصخين ، لا تعرفوا من الطهاره ، حتى اسمها ..
ابو محمد 😎 ✍️
زين طمنتينا انك بحضن نصر الشيطان تتمتعين .. تطمنا ,,
عدو الخونة
وين عبدول النعال ولد المتعة متخفي واخرس عن جرائم اسياده اذناب المجوس تعرف انك غير بعيد عن هنا وانك تقف كما الشيطان حيث ينتهي ذكر الله تتابع المشهد كما هو منوط فيك تعال علق خلنا نطقطق عليك يالنذل
العمراني 1966
سلم لي على الخبراء

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