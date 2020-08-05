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الخثلان يوضح حكم قضاء الصلوات التي تُركت لسنوات " فيديو "

Time منذ 41 دقيقة
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الخثلان يوضح حكم قضاء الصلوات التي تُركت لسنوات " فيديو "

علي القحطاني (صدى):
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان حكم قضاء الصلوات التي تُركت لسنوات.

وجاء ذلك ردا على  سؤال من أحد متابعيه الذي قال فيه:" كنت متهاوناً بالصلاة في شبابي والحمد لله أنا محافظ عليها الآن.. فهل يشرع لي أن أقضي الصلوات التي تركتها؟! ".

وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" التوبة تهدم وتجوب ما قبلها، فقد يغفر له ما قد سلف ولا حاجة لقضاء تلك الصلوات التي تركها في شبابه ".

وأضاف الخثلان:" إذا  كان متساهلا يترك الصلاة أحيانا فهذا لن يخرج عن دائرة الإسلام ما زال مسلما فيقضي كل يوم ما تيسر إلى أن يغلب على ظنه  أنه قد قضاها كلها مع التوبة إلى الله  ".

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أحدث التعليقات

المعيني
زين مخلين صورة نيسان
ابو محمد 😎 ✍️
يالكم من وصخين ، لا تعرفوا من الطهاره ، حتى اسمها ..
ابو محمد 😎 ✍️
زين طمنتينا انك بحضن نصر الشيطان تتمتعين .. تطمنا ,,
عدو الخونة
وين عبدول النعال ولد المتعة متخفي واخرس عن جرائم اسياده اذناب المجوس تعرف انك غير بعيد عن هنا وانك تقف كما الشيطان حيث ينتهي ذكر الله تتابع المشهد كما هو منوط فيك تعال علق خلنا نطقطق عليك يالنذل
العمراني 1966
سلم لي على الخبراء

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