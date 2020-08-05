الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالله عطيف يوجه رسالة للاعبي الهلال قبل انطلاق ديربي الرياض

Time منذ ساعة
Views 1536
عبدالله عطيف يوجه رسالة للاعبي الهلال قبل انطلاق ديربي الرياض

نواف السالم (صدى):
وجه لاعب الهلال عبدالله عطيف رسالة لزملاءه في نادي الهلال قبل ساعات من انطلاق ديربي الرياض ضد النصر.

وقال عبدالله عطيف في مقطع فيديو:" التوفيق لنا اليوم.. ونتمنى مباراة ممتعة والثلاث نقاط لنا بإذن الله وبالتوفيق يا أبطال ".

يذكر أن مباراة النصر والهلال ستقام على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسوف تذاع المباراة تذاع المباراة عبر قناتي KSA SPORTS 1 بصوت المعلق فهد العتيبي، وقناة KSA SPORTS 2 بصوت المعلق عبد الله الحربي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المعيني
زين مخلين صورة نيسان
ابو محمد 😎 ✍️
يالكم من وصخين ، لا تعرفوا من الطهاره ، حتى اسمها ..
ابو محمد 😎 ✍️
زين طمنتينا انك بحضن نصر الشيطان تتمتعين .. تطمنا ,,
عدو الخونة
وين عبدول النعال ولد المتعة متخفي واخرس عن جرائم اسياده اذناب المجوس تعرف انك غير بعيد عن هنا وانك تقف كما الشيطان حيث ينتهي ذكر الله تتابع المشهد كما هو منوط فيك تعال علق خلنا نطقطق عليك يالنذل
العمراني 1966
سلم لي على الخبراء

أخر الأخبار

عمرو دياب يواجه غضب عارم من جمهوره بعد ظهوره الأخير
عمرو دياب يواجه غضب عارم من جمهوره بعد ظهوره الأخير
Time منذ 12 ثانية Views 1001
" مكافحة المخدرات " تكشف عن أمراض خطيرة تصيب مدمن الحشيش 
" مكافحة المخدرات " تكشف عن أمراض خطيرة تصيب مدمن الحشيش 
Time منذ 8 دقائق Views 1244
مهارة كروية لفتاة .. وش يفكك منها
مهارة كروية لفتاة .. وش يفكك منها
Time منذ 10 دقائق Views 179
برتقال لونه أزرق
برتقال لونه أزرق
Time منذ 11 دقيقة Views 198
وظائف شاغرة للسعوديات في طيران أديل
وظائف شاغرة للسعوديات في طيران أديل
Time منذ 11 دقيقة Views 1261
سمكة تهاجم الصيادين في قاربهم
سمكة تهاجم الصيادين في قاربهم
Time منذ 12 دقيقة Views 199
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 135 قتيلا و5 آلاف جريح
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 135 قتيلا و5 آلاف جريح
Time منذ 15 دقيقة Views 1334
رصد 1.428 مخالفة لضريبة القيمة المضافة بالمنشآت التجارية
رصد 1.428 مخالفة لضريبة القيمة المضافة بالمنشآت التجارية
Time منذ 23 دقيقة Views 1377
كورونا قد ينتقل عبر براز الشخص المصاب
كورونا قد ينتقل عبر براز الشخص المصاب
Time منذ 36 دقيقة Views 1542
الخثلان يوضح حكم قضاء الصلوات التي تُركت لسنوات " فيديو "
الخثلان يوضح حكم قضاء الصلوات التي تُركت لسنوات " فيديو "
Time منذ 41 دقيقة Views 1844