عبدالله عطيف يوجه رسالة للاعبي الهلال قبل انطلاق ديربي الرياض

نواف السالم (صدى):
وجه لاعب الهلال عبدالله عطيف رسالة لزملاءه في نادي الهلال قبل ساعات من انطلاق ديربي الرياض ضد النصر.
وقال عبدالله عطيف في مقطع فيديو:" التوفيق لنا اليوم.. ونتمنى مباراة ممتعة والثلاث نقاط لنا بإذن الله وبالتوفيق يا أبطال ".
يذكر أن مباراة النصر والهلال ستقام على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسوف تذاع المباراة تذاع المباراة عبر قناتي KSA SPORTS 1 بصوت المعلق فهد العتيبي، وقناة KSA SPORTS 2 بصوت المعلق عبد الله الحربي.