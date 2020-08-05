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جازان تسجل 97 حالة كورونا جديدة

Time منذ ساعة
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جازان تسجل 97 حالة كورونا جديدة

جازان (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل منطقة جازان، 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”".

وقالت الصحة، إن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 53 إصابة، وصبيا 11 إصابة، وأبو عريش 9 إصابات، وصامطة 8 إصابات، وأحد المسارحة 5 إصابات، والعيدابي 5 إصابات، وبيش إصابتين، والموسم إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الدرب، والطوال، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 13 حالة شفاء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 6251 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4627 حالة، وبلغ عدد الوفيات 67 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1557 حالة.

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أحدث التعليقات

المعيني
زين مخلين صورة نيسان
ابو محمد 😎 ✍️
يالكم من وصخين ، لا تعرفوا من الطهاره ، حتى اسمها ..
ابو محمد 😎 ✍️
زين طمنتينا انك بحضن نصر الشيطان تتمتعين .. تطمنا ,,
عدو الخونة
وين عبدول النعال ولد المتعة متخفي واخرس عن جرائم اسياده اذناب المجوس تعرف انك غير بعيد عن هنا وانك تقف كما الشيطان حيث ينتهي ذكر الله تتابع المشهد كما هو منوط فيك تعال علق خلنا نطقطق عليك يالنذل
العمراني 1966
سلم لي على الخبراء

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