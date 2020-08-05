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نصائح لتفادي وجود مياه غزيرة على الطريق أثناء القيادة

Time منذ 4 أيام
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نصائح لتفادي وجود مياه غزيرة على الطريق أثناء القيادة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قدم خبراء بعض النصائح لتفادي البرك الصغيرة أثناء القيادة والتي تنتج من هطول الأمطار واحيانًا السيول.

ومن هذه النصائح محاولة تفادي تلك البرك الصغيرة وعدم السير عليه، وفي حالة عدم القدرة على تفادي برك المياه، قم بالقيادة على هذه البرك بأقل سرعات ممكنة وعلى أقل تقدير مع سرعة دوران (RPM) مرتفعة للمحرك وحركة مستمرة وسرعة ثابتة تمامًا من دون أي تغيير.

كما يجب تجنب القيادة بسرعة عالية في هذه الظروف لأنها تؤدي إلى دخول المياه في المحرك، وتجنب السرعة الزائدة للحفاظ على الجزء السفلي من السيارة وعدم احتكاكها بصخور أو ما شابه ذلك حتى لا تصاب السيارة بأضرار بالغة.

في حين يجب الضغط على الفرامل بعد الخروج من برك المياه لتجفيفها والتأكد من سلامته.

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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