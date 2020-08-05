نصائح لتفادي وجود مياه غزيرة على الطريق أثناء القيادة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
قدم خبراء بعض النصائح لتفادي البرك الصغيرة أثناء القيادة والتي تنتج من هطول الأمطار واحيانًا السيول.
ومن هذه النصائح محاولة تفادي تلك البرك الصغيرة وعدم السير عليه، وفي حالة عدم القدرة على تفادي برك المياه، قم بالقيادة على هذه البرك بأقل سرعات ممكنة وعلى أقل تقدير مع سرعة دوران (RPM) مرتفعة للمحرك وحركة مستمرة وسرعة ثابتة تمامًا من دون أي تغيير.
كما يجب تجنب القيادة بسرعة عالية في هذه الظروف لأنها تؤدي إلى دخول المياه في المحرك، وتجنب السرعة الزائدة للحفاظ على الجزء السفلي من السيارة وعدم احتكاكها بصخور أو ما شابه ذلك حتى لا تصاب السيارة بأضرار بالغة.
في حين يجب الضغط على الفرامل بعد الخروج من برك المياه لتجفيفها والتأكد من سلامته.