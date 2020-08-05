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وظائف أكاديمية في كليات الخليج

Time منذ ساعة
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وظائف أكاديمية في كليات الخليج

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بحفر الباطن، عن رغبتها في أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات، وذلك بجميع تفريعاتها للعمل بنظام التعاقد أو التعاون للعام الجامعي 2021 – 2020.

وأوضحت أن الأقسام التي يتوفر فيها وظائف هي " القانون ( محاضر – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك)، إدارة الأعمالي( محاضر – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك)، اللغة الإنجليزية( محاضر – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك)، علوم الحاسب ( محاضر – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك) " .

وأكدت أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

المعيني
زين مخلين صورة نيسان
ابو محمد 😎 ✍️
يالكم من وصخين ، لا تعرفوا من الطهاره ، حتى اسمها ..
ابو محمد 😎 ✍️
زين طمنتينا انك بحضن نصر الشيطان تتمتعين .. تطمنا ,,
عدو الخونة
وين عبدول النعال ولد المتعة متخفي واخرس عن جرائم اسياده اذناب المجوس تعرف انك غير بعيد عن هنا وانك تقف كما الشيطان حيث ينتهي ذكر الله تتابع المشهد كما هو منوط فيك تعال علق خلنا نطقطق عليك يالنذل
العمراني 1966
سلم لي على الخبراء

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