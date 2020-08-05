وظائف أكاديمية في كليات الخليج

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بحفر الباطن، عن رغبتها في أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات، وذلك بجميع تفريعاتها للعمل بنظام التعاقد أو التعاون للعام الجامعي 2021 – 2020.
وأوضحت أن الأقسام التي يتوفر فيها وظائف هي " القانون ( محاضر – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك)، إدارة الأعمالي( محاضر – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك)، اللغة الإنجليزية( محاضر – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك)، علوم الحاسب ( محاضر – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك) " .
وأكدت أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــا .