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«الآسيوي» يعلق على موقعة النصر والهلال: سباق النجوم

Time منذ ساعة
Views 1560
«الآسيوي» يعلق على موقعة النصر والهلال: سباق النجوم

ماجد محمد (صدى):
علق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مباراة النصر والهلال، التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الاتحاد الآسيوي في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “مع تربع الهلال على صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن جاره صاحب المركز الثاني، فإن لقاء الفريقين يوم الأربعاء سيكون محطة مهمة للغاية ضمن صراع الفوز باللقب".

وأضاف: "ويحتاج النصر إلى تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع الصدارة، وإبقاء آماله في الفوز باللقب المحلي، ولكن مهمة أبناء المدرب روي فيتوريا لن تكون سهلة أمام بطل دوري أبطال آسيا الذي خسر مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، وكانت أمام النصر بالتحديد بواقع 1-2 في شهر أكتوبر الماضي".

وتابع الاتحاد الآسيوي أنه في حالة فوز النصر بمباراة النصر والهلال اليوم؛ فإنه سيصبح على بعد ثلاث نقاط فقط خلف الهلال، وبالتالي فإن المنافسة ستشتعل في الأسابيع المتبقية.

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أحدث التعليقات

المعيني
زين مخلين صورة نيسان
ابو محمد 😎 ✍️
يالكم من وصخين ، لا تعرفوا من الطهاره ، حتى اسمها ..
ابو محمد 😎 ✍️
زين طمنتينا انك بحضن نصر الشيطان تتمتعين .. تطمنا ,,
عدو الخونة
وين عبدول النعال ولد المتعة متخفي واخرس عن جرائم اسياده اذناب المجوس تعرف انك غير بعيد عن هنا وانك تقف كما الشيطان حيث ينتهي ذكر الله تتابع المشهد كما هو منوط فيك تعال علق خلنا نطقطق عليك يالنذل
العمراني 1966
سلم لي على الخبراء

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