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كيا ستونيك 2021 تحصل على تحديثات عديدة

Time منذ 4 أيام
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كيا ستونيك 2021 تحصل على تحديثات عديدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حصلت كيا ستونيك على تحديثات منتصف العمر لموديل 2021، حيث حققت نجاحاً جيداً خاصة في أوروبا، مع وصول المبيعات هناك إلى 150,000 نسخة منذ بدء الإنتاج في 2017.

من أهم التحديثات التي حصلت عليها هي محرك هجين خفيف جديد يجمع بين محرك بنزين تيربو 1.0 لتر ونظام كهربائي 48 فولت بمستويين من القوة، 100 و120 حصان وعزم دوران 200 نيوتن.متر وناقل حركة مزدوج 7 سرعات أو يدوي 6 سرعات.

كما حصلت ستونيك 2021 على شاشة لمسية 8 إنش اكبر حجماً بشكل قياسي ونظام ملاحة بالأقمار الصناعية وبلوتوث وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو ونظام التعرف الصوتي، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية 4.2 إنش أعلى جودة.

بالنسبة للتصميم الخارجي فقد ظل كما هو باستثناء المصابيح الأمامية LED الجديدة وبعض الألوان الإضافية، وستنطلق كيا ستونيك 2021 في الأسواق في نهاية العام الجاري.

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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