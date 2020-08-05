كيا ستونيك 2021 تحصل على تحديثات عديدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حصلت كيا ستونيك على تحديثات منتصف العمر لموديل 2021، حيث حققت نجاحاً جيداً خاصة في أوروبا، مع وصول المبيعات هناك إلى 150,000 نسخة منذ بدء الإنتاج في 2017.
من أهم التحديثات التي حصلت عليها هي محرك هجين خفيف جديد يجمع بين محرك بنزين تيربو 1.0 لتر ونظام كهربائي 48 فولت بمستويين من القوة، 100 و120 حصان وعزم دوران 200 نيوتن.متر وناقل حركة مزدوج 7 سرعات أو يدوي 6 سرعات.
كما حصلت ستونيك 2021 على شاشة لمسية 8 إنش اكبر حجماً بشكل قياسي ونظام ملاحة بالأقمار الصناعية وبلوتوث وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو ونظام التعرف الصوتي، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية 4.2 إنش أعلى جودة.
بالنسبة للتصميم الخارجي فقد ظل كما هو باستثناء المصابيح الأمامية LED الجديدة وبعض الألوان الإضافية، وستنطلق كيا ستونيك 2021 في الأسواق في نهاية العام الجاري.