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الدفاع المدني ينقذ 998 شخصاً و11 أسرة من السيول في 5 مناطق

Time منذ ساعتين
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الدفاع المدني ينقذ 998 شخصاً و11 أسرة من السيول في 5 مناطق

مكة المكرمة (صدى):
باشر الدفاع المدني، عدد من حالات الاحتجاز والمنازل المتضررة من السيول في ٥ مناطق.

وأوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق ( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، عسير ، جازان ، الباحة ) ، تمكنت خلال الفترة من 5-14 ذي الحجة من إنقاذ أكثر من ( ۹۹۸ ) شخصا وإخلاء ( ۷۷ ) شخصا و ( 11 ) أسرة ، وإيواء ( ۳۳ ) شخصا و ( ۳ ) أسر ، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق ، حيث كانت منطقة عسير الأعلى في عدد حالات الإنقاذ، بينما الأقل كانت المدينة المنورة بحالة إنقاذ واحدة .

وأبان المركز أنه تم تشكيل لجان في عدد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول .

وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين في المناطق التي تشهد الحالة المطرية في المملكة أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظا على سلامة الجميع .

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أحدث التعليقات

المعيني
زين مخلين صورة نيسان
ابو محمد 😎 ✍️
يالكم من وصخين ، لا تعرفوا من الطهاره ، حتى اسمها ..
ابو محمد 😎 ✍️
زين طمنتينا انك بحضن نصر الشيطان تتمتعين .. تطمنا ,,
عدو الخونة
وين عبدول النعال ولد المتعة متخفي واخرس عن جرائم اسياده اذناب المجوس تعرف انك غير بعيد عن هنا وانك تقف كما الشيطان حيث ينتهي ذكر الله تتابع المشهد كما هو منوط فيك تعال علق خلنا نطقطق عليك يالنذل
العمراني 1966
سلم لي على الخبراء

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