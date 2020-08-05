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استعادة سيارة الإسعاف المسروقة في مكة

Time منذ ساعتين
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استعادة سيارة الإسعاف المسروقة في مكة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت هيئة الهلال الأحمر عن استعادة سيارة الإسعاف التي تمت سرقتها من أحد المستشفيات في مكة المكرمة.

وقالت الهيئة إن إشارة إلى المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شخص يقوم بسرقة سيارة الإسعاف في أحد المستشفيات في منطقة مكة المكرمة: «تمكن شخص أثناء تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه».

وتابعت : « وبعد خروجه من البوابة وضع المركبة بإحدى المحطات المجاورة للمستشفى، حيت تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة المركبة».

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أحدث التعليقات

المعيني
زين مخلين صورة نيسان
ابو محمد 😎 ✍️
يالكم من وصخين ، لا تعرفوا من الطهاره ، حتى اسمها ..
ابو محمد 😎 ✍️
زين طمنتينا انك بحضن نصر الشيطان تتمتعين .. تطمنا ,,
عدو الخونة
وين عبدول النعال ولد المتعة متخفي واخرس عن جرائم اسياده اذناب المجوس تعرف انك غير بعيد عن هنا وانك تقف كما الشيطان حيث ينتهي ذكر الله تتابع المشهد كما هو منوط فيك تعال علق خلنا نطقطق عليك يالنذل
العمراني 1966
سلم لي على الخبراء

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