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انخفاض جذري في إصابات كورونا بحائل

Time منذ 3 ساعات
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انخفاض جذري في إصابات كورونا بحائل

حائل (صدى):
أفاد تقرير وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا المستجد، بأن منطقة حائل سجلت 6 حالات فقط مصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة حائل فقط، ما يعني انخفاضًا ملموسًا في عدد الإصابات.

وأوضح التقرير، أن المنطقة سجلت 57 حالة تعافٍ جديدة، وحالة وفاة واحدة، وقد توزعت حالات التعافي على المدن كالتالي " 33 في مدينة حائل، و14 حالة في محافظة بقعاء، و3 حالات في محافظة الشملي، و3 حالات في محافظة الغزالة، وحالتين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في كل من الحائط، الشنان، موقق، سميراء ".

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات في منطقة حائل بلغ 4331 حالة، وعدد حالات التعافي 3814 حالة.

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أحدث التعليقات

المعيني
زين مخلين صورة نيسان
ابو محمد 😎 ✍️
يالكم من وصخين ، لا تعرفوا من الطهاره ، حتى اسمها ..
ابو محمد 😎 ✍️
زين طمنتينا انك بحضن نصر الشيطان تتمتعين .. تطمنا ,,
عدو الخونة
وين عبدول النعال ولد المتعة متخفي واخرس عن جرائم اسياده اذناب المجوس تعرف انك غير بعيد عن هنا وانك تقف كما الشيطان حيث ينتهي ذكر الله تتابع المشهد كما هو منوط فيك تعال علق خلنا نطقطق عليك يالنذل
العمراني 1966
سلم لي على الخبراء

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