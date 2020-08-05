لبنان تحذر مواطنيها من الغازات السامة المنبعثة من انفجار مرفأ بيروت

وكالات (صدى):
وجهت السلطات اللبنانية، تحذيرًا للمواطنين بأنهم يواجهون خطر التسمم بغازات سامة منبعثة من انفجار مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء.
من جانبها، دعت مصلحة الأرصاد الجوية التابعة لإدارة الطيران المدني اللبنانية، المواطنين إلى " عدم الاقتراب من منطقة الانفجار؛ لتفادي التلوث، وتجنُّب المناطق الجبلية شمال منطقة الانفجار؛ لكونها الأكثر عرضةً لسحابة الغازات المنبعثة من الانفجار؛ لأن الهواء معظمه جنوبي غربي ".
وأدى انفجار مرفأ المدينة إلى مئات القتلى والجرحى، إذ تم إعلان بيروت مدينة منكوبة، فيما أكد الرئيس ميشال عون بأن التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها بشفافية.
ويرجع سبب الانفجار إلى شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم تقدر بـ2750 طنًّا، كانت مخزنة منذ 6 سنوات قي أحد مستودعات المرفأ.