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لبنان تحذر مواطنيها من الغازات السامة المنبعثة من انفجار مرفأ بيروت

Time منذ 43 دقيقة
Views 1413
لبنان تحذر مواطنيها من الغازات السامة المنبعثة من انفجار مرفأ بيروت

وكالات (صدى):
وجهت السلطات اللبنانية، تحذيرًا للمواطنين بأنهم يواجهون خطر التسمم بغازات سامة منبعثة من انفجار مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء.

من جانبها، دعت مصلحة الأرصاد الجوية التابعة لإدارة الطيران المدني اللبنانية، المواطنين إلى " عدم الاقتراب من منطقة الانفجار؛ لتفادي التلوث، وتجنُّب المناطق الجبلية شمال منطقة الانفجار؛ لكونها الأكثر عرضةً لسحابة الغازات المنبعثة من الانفجار؛ لأن الهواء معظمه جنوبي غربي ".

وأدى انفجار مرفأ المدينة إلى مئات القتلى والجرحى، إذ تم إعلان بيروت مدينة منكوبة، فيما أكد الرئيس ميشال عون بأن التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها بشفافية.

ويرجع سبب الانفجار إلى شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم تقدر بـ2750 طنًّا، كانت مخزنة منذ 6 سنوات قي أحد مستودعات المرفأ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فكره حلوه واجد ، ولا تكلف ..
الملل
هذا اذا قالوا لك. واحد فاضي مثل الاعلام نافي مضمون تافه وفاضي
خالد الحربي
الفوز للهلال وبس 🏆🏆🏆🥇🥇🥇💐💐💐💐
خالد الحربي
بإذن الله الفوز هلالي الهلال بطل الدوري السعودي 😃😃😃✔️🏆🏅🥇🏆⚽
خالد الحربي
الفوز للهلال وبس 🚗 🚗 🚗

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