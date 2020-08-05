بالفيديو.. نادين نجيم تروي تفاصيل ما حدث لها خلال انفجار بيروت

بيروت (صدى):
كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ، تفاصيل الليلة المرعبة التي قضتها بسبب إنفجار بيروت، حيث وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا، بالإضافة للخسائر المادية، لا سيما أنها تعيش في نفس منطقة الانفجار.
و خرجت نادين نجيم لطمأنة جمهورها عن صحتها وتوضيح ما حصل معها وتفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشتها، فنشرت عبر حسابها الخاص في إنستغرام فيديو يكشف ما تعرض له منزلها بسبب الانفجار، حيث أوضح المقطع المصور عن حجم الضرر الذي ألحقه الانفجار بمنزل نجيم.
وكتبت نادين معلقة على الفيديو بتفاصيل الحادث : ” بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى.
وتابعت أن هذا الشخص رجع اخدها على مشفى المشرق اسعفوها وخضعت لعملية 6 ساعات لانه نص وجهها وجسميها مدمم مضيفة "بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية شكراً يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى”.