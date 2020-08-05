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إغلاق مستودعين بهما منتجات غذاية منتهية الصلاحية في جدة

Time منذ ساعة
Views 1497
Comment 1
إغلاق مستودعين بهما منتجات غذاية منتهية الصلاحية في جدة

جدة (صدى):
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن إغلاق مستودعين في جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.

ونشرت الهيئة، صور للحظات ضبط وإغلاق المستودعين، مشيرة إلى أنه تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فكره حلوه واجد ، ولا تكلف ..
الملل
هذا اذا قالوا لك. واحد فاضي مثل الاعلام نافي مضمون تافه وفاضي
خالد الحربي
الفوز للهلال وبس 🏆🏆🏆🥇🥇🥇💐💐💐💐
خالد الحربي
بإذن الله الفوز هلالي الهلال بطل الدوري السعودي 😃😃😃✔️🏆🏅🥇🏆⚽
خالد الحربي
الفوز للهلال وبس 🚗 🚗 🚗

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