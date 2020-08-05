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بالفيديو.. رحالة يصنع مجسم كورونا ويجوب به شوارع نجران والرياض

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. رحالة يصنع مجسم كورونا ويجوب به شوارع نجران والرياض

نجران (صدى):
قام الرحالة، فهد العضل الملقب بـ"رحالكو"، بصناعة مجسماً على شكل فيروس كورونا الجديد، وذلك للتوعية من مخاطره.

وأوضح الرحالة، خلال لقاء في برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، أنه صنع فكر المجسم خلال الفترة التى قضاها في الحجر المنزلي، ، مضيفا أن صناعته استغرقت منه قرابة شهرين.

ولفت إلى أنه صنع المجسم باللون الوردي، ووضع بداخله ثلاث إضاءات ممثلة في الضوء الأحمر والأزرق والأبيض، يتم إنارتها بواسطة بطارية السيارة أو بالاعتماد على الكهرباء المنزلية، كما كتب على المجسم عبارات تحث الجميع على التقرب إلى الله، واتباع تعليمات القيادة بشأن الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فكره حلوه واجد ، ولا تكلف ..
الملل
هذا اذا قالوا لك. واحد فاضي مثل الاعلام نافي مضمون تافه وفاضي
خالد الحربي
الفوز للهلال وبس 🏆🏆🏆🥇🥇🥇💐💐💐💐
خالد الحربي
بإذن الله الفوز هلالي الهلال بطل الدوري السعودي 😃😃😃✔️🏆🏅🥇🏆⚽
خالد الحربي
الفوز للهلال وبس 🚗 🚗 🚗

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