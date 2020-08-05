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ميشال عون: سنعلن نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بشفافية كاملة

Time منذ ساعة
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ميشال عون: سنعلن نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بشفافية كاملة

بيروت (صدى):
توعد الرئيس اللبناني ميشال عون، المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، بأشد العقوبات.

وقال ميشال عون اليوم الأربعاء: " إننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، وإنزال أشد العقوبات بهم " .

وأضاف في كلمته خلال جلسة طارئة: " سنُعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستُجريها لجنة التحقيق، وترجع نتائجها إلى القضاء المختص ".

وأردف: " أدعو الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف أعمالها لإجراء مسح شامل للأضرار، وتقديم التعويضات اللازمة " .

وشكر " كل المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا بنا وعبَّروا عن دعمهم للبنان ورغبتهم في تقديم المساعدة " .

وشهد مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، انفجارًا ضخمًا خلّف مئات القتلى والجرحى، في حين أعلنت الحكومة اللبنانية أن بيروت مدينة منكوبة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فكره حلوه واجد ، ولا تكلف ..
الملل
هذا اذا قالوا لك. واحد فاضي مثل الاعلام نافي مضمون تافه وفاضي
خالد الحربي
الفوز للهلال وبس 🏆🏆🏆🥇🥇🥇💐💐💐💐
خالد الحربي
بإذن الله الفوز هلالي الهلال بطل الدوري السعودي 😃😃😃✔️🏆🏅🥇🏆⚽
خالد الحربي
الفوز للهلال وبس 🚗 🚗 🚗

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