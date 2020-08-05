ميشال عون: سنعلن نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بشفافية كاملة

بيروت (صدى):
توعد الرئيس اللبناني ميشال عون، المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، بأشد العقوبات.
وقال ميشال عون اليوم الأربعاء: " إننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، وإنزال أشد العقوبات بهم " .
وأضاف في كلمته خلال جلسة طارئة: " سنُعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستُجريها لجنة التحقيق، وترجع نتائجها إلى القضاء المختص ".
وأردف: " أدعو الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف أعمالها لإجراء مسح شامل للأضرار، وتقديم التعويضات اللازمة " .
وشكر " كل المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة الذين اتصلوا بنا وعبَّروا عن دعمهم للبنان ورغبتهم في تقديم المساعدة " .
وشهد مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، انفجارًا ضخمًا خلّف مئات القتلى والجرحى، في حين أعلنت الحكومة اللبنانية أن بيروت مدينة منكوبة.
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