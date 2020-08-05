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أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

Time منذ 37 دقيقة
Views 1529
أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ماجد محمد (صدى):
نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقود مباراة الوحدة والشباب في الساعة 7:30 مساءً الحكام محمد الهويش، وعبد الرحيم الشمري، ورائد الزهراني، وشكري الحنفوش، ومفرج الحسن.

بينما يدير لقاء العدالة والاتفاق في الساعة 8:30 مساءً الحكام جورجي كاباكوف، ومارتين مارجاريتوف، وديفان فولكوف، وسلطان الحربي، وسامي الجريس، ودانيال ستيفاتسكي.

أما لقاء الهلال أمام النصر، فسيقام في تمام الساعة التاسعة بواسطة الحكام بينوا باستين، وفريدريك هاكيت، وهشام زكراني، وماجد الشمراني، وجيرمي بيغنارد، وممدوح الشهدان.

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أحدث التعليقات

انور المالكي
طيب ياأميرة عشان سمحو لكم صرتي تجيبي معلومات.. الله اكبر وين هالمعلومات ماكنا نعرفها غير بالفطرة والتجربة.. منكن نستفيد
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابوبدر
نفسي هالدكاترة بدال ما يكونون مثل الببغاوات يهطعيدون بس الكلام. يستغلون هالالسن والامخاخ الكبيرة لصناعة علاج للضغط او على الاقل يسوون شيء مفيد للبشرية.
أبو عبد الرحمن ✍️
أسأل الله أن يشفي كل مريض 🤲
ابوبدر
والله دكاترة عجيبين بصراحة.. يقول (ولكنه قد يكون نادرا في الرأس كله او نصفه كالشقيقه او خلف العين او في الصدغين). بس يبون يطلعون بهالاعلام والاخبار للشهرة. كل الناس الحين تعرف هالمعلومات العادية جدا

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