ماجد محمد (صدى):
نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويقود مباراة الوحدة والشباب في الساعة 7:30 مساءً الحكام محمد الهويش، وعبد الرحيم الشمري، ورائد الزهراني، وشكري الحنفوش، ومفرج الحسن.
بينما يدير لقاء العدالة والاتفاق في الساعة 8:30 مساءً الحكام جورجي كاباكوف، ومارتين مارجاريتوف، وديفان فولكوف، وسلطان الحربي، وسامي الجريس، ودانيال ستيفاتسكي.
أما لقاء الهلال أمام النصر، فسيقام في تمام الساعة التاسعة بواسطة الحكام بينوا باستين، وفريدريك هاكيت، وهشام زكراني، وماجد الشمراني، وجيرمي بيغنارد، وممدوح الشهدان.