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روما يهتم بضم مدافع برشلونة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1274
روما يهتم بضم مدافع برشلونة

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن هناك اهتمام من قبل نادي روما، بضم مدافع برشلونة صامويل أومتيتي، التنقلات الصيفية القادمة ، حيث كانت عدة أندية بالدوري الإيطالي غير روما، قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع أومتيتي، ومن أبرزها: نابولي، ولاتسيو، وتورينو.

وأوضحت التقارير بأن روما مهتم بضم أومتيتي على سبيل الإعارة من ”البولغرانا“ مع وضع شرط يتيح له إمكانية الشراء في نهاية موسم 2020/2021، فيما يسعى برشلونة إلى تسهيل مغادرة اللاعب، حتى لو كان معارًا، توفيرًا للرواتب السنوية، ولكن حتى الآن اهتمام الأندية الإيطالية لم يترجم إلى عروض ومفاوضات رسمية.

وكان برشلونة قد ضم اللاعب الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 26 عامًا، من فريق أولمبيك ليون، مقابل 25 مليون يورو في عام 2016، بحيث يمتد عقده مع الفريق الكتالوني، حتى 2023، لكنه لا يحصل على فرص كبيرة للمشاركة، بسبب إصاباته المتكررة.

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أحدث التعليقات

انور المالكي
طيب ياأميرة عشان سمحو لكم صرتي تجيبي معلومات.. الله اكبر وين هالمعلومات ماكنا نعرفها غير بالفطرة والتجربة.. منكن نستفيد
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابوبدر
نفسي هالدكاترة بدال ما يكونون مثل الببغاوات يهطعيدون بس الكلام. يستغلون هالالسن والامخاخ الكبيرة لصناعة علاج للضغط او على الاقل يسوون شيء مفيد للبشرية.
أبو عبد الرحمن ✍️
أسأل الله أن يشفي كل مريض 🤲
ابوبدر
والله دكاترة عجيبين بصراحة.. يقول (ولكنه قد يكون نادرا في الرأس كله او نصفه كالشقيقه او خلف العين او في الصدغين). بس يبون يطلعون بهالاعلام والاخبار للشهرة. كل الناس الحين تعرف هالمعلومات العادية جدا

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