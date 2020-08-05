روما يهتم بضم مدافع برشلونة

وكالات (صدى):
قالت تقارير بأن هناك اهتمام من قبل نادي روما، بضم مدافع برشلونة صامويل أومتيتي، التنقلات الصيفية القادمة ، حيث كانت عدة أندية بالدوري الإيطالي غير روما، قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع أومتيتي، ومن أبرزها: نابولي، ولاتسيو، وتورينو.
وأوضحت التقارير بأن روما مهتم بضم أومتيتي على سبيل الإعارة من ”البولغرانا“ مع وضع شرط يتيح له إمكانية الشراء في نهاية موسم 2020/2021، فيما يسعى برشلونة إلى تسهيل مغادرة اللاعب، حتى لو كان معارًا، توفيرًا للرواتب السنوية، ولكن حتى الآن اهتمام الأندية الإيطالية لم يترجم إلى عروض ومفاوضات رسمية.
وكان برشلونة قد ضم اللاعب الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 26 عامًا، من فريق أولمبيك ليون، مقابل 25 مليون يورو في عام 2016، بحيث يمتد عقده مع الفريق الكتالوني، حتى 2023، لكنه لا يحصل على فرص كبيرة للمشاركة، بسبب إصاباته المتكررة.