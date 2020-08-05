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مشهد بطولي لممرضة تحمل 3 توائم لحظة انفجار بيروت
منذ 19 دقيقة
566
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أحدث التعليقات
الملل
بسيطه انت انتظر تركي ال الشيخ ويعطيك منزل ثاني ونادين معك انتم نجوم الترفيه في الرياض بس اهم شي لاتدري احلام
غييييوووورررر
الروافض اعداء الدين والوطن ياكلون من خيرات بلادهم وولائهم لاسيادهم في طهران ينتظرون الفرص للغدر باوطانهم والقتل على الهويه تنفيذا لمخططات الولي السفيه الارهابي لايمكن الوثوق بالروافض الا اذا تبرأوا من التشيع البغيض واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله
شريف
اريد ان ابيع قلبى
القرشي
هذا قذر ويفعلها بدون تردد ولا يهمه كم من الناس رايحة تموت أهم شيء عنده إن ألأجندة الإيرانية الصفوية تتنفذ في المنطقة حتى لو كان ثمن ذلك قتل الملايين من ألبشر طالما النتيجة تحقيق ألأهداف المجوسية لعنة الله على كل صفوي مجوسي .
ابن حزم
جزاك الله خير
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