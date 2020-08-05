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تفجير بيروت ينسف إحتياطي القمح والأمن الغذائي في خطر

Time منذ ساعة
Views 1662
تفجير بيروت ينسف إحتياطي القمح والأمن الغذائي في خطر

بيروت (صدى):
تعرض مخزون لبنان من القمح للفساد بسبب تفجيرات المرفأ التي طالت صوامع القمح .

وأعلن وزير الإقتصاد اللبناني راؤول نعمة حاجة البلاد للإستيراد في أقرب وقت نظراً لنفاذ المخزون الإستراتيجي قريباً بجانب فقدان 7 موظفين جراء الإنفجار .

وأضاف ان بلاده لديها ما يكفي حالياً لحين ورود شحنات جديدة من القمح لتأمين احتياجات البلاد .

واتخذت الرئاسة اللبنانية عدة قرارات منها تكليف الهيئة العليا للإغاثة بمسح الأضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني، والتواصل مع جميع الدول لتأمين المساعدات والهبات اللازمة، وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية ، وحصر بيع الطحين للأفران .

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أحدث التعليقات

انور المالكي
طيب ياأميرة عشان سمحو لكم صرتي تجيبي معلومات.. الله اكبر وين هالمعلومات ماكنا نعرفها غير بالفطرة والتجربة.. منكن نستفيد
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابوبدر
نفسي هالدكاترة بدال ما يكونون مثل الببغاوات يهطعيدون بس الكلام. يستغلون هالالسن والامخاخ الكبيرة لصناعة علاج للضغط او على الاقل يسوون شيء مفيد للبشرية.
أبو عبد الرحمن ✍️
أسأل الله أن يشفي كل مريض 🤲
ابوبدر
والله دكاترة عجيبين بصراحة.. يقول (ولكنه قد يكون نادرا في الرأس كله او نصفه كالشقيقه او خلف العين او في الصدغين). بس يبون يطلعون بهالاعلام والاخبار للشهرة. كل الناس الحين تعرف هالمعلومات العادية جدا

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