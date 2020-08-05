تفجير بيروت ينسف إحتياطي القمح والأمن الغذائي في خطر

بيروت (صدى):
تعرض مخزون لبنان من القمح للفساد بسبب تفجيرات المرفأ التي طالت صوامع القمح .
وأعلن وزير الإقتصاد اللبناني راؤول نعمة حاجة البلاد للإستيراد في أقرب وقت نظراً لنفاذ المخزون الإستراتيجي قريباً بجانب فقدان 7 موظفين جراء الإنفجار .
وأضاف ان بلاده لديها ما يكفي حالياً لحين ورود شحنات جديدة من القمح لتأمين احتياجات البلاد .
واتخذت الرئاسة اللبنانية عدة قرارات منها تكليف الهيئة العليا للإغاثة بمسح الأضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني، والتواصل مع جميع الدول لتأمين المساعدات والهبات اللازمة، وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية ، وحصر بيع الطحين للأفران .
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