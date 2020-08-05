"خلفان" يكشف الدافع الخفي لحزب الله في تفجير بيروت :"حدث قريب سيؤكد إدانته"

دبي (صدى):
كشف الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي عن دافع لحزب الله اللبناني يدينه في تفجير بيروت الضخم الذي وقع امس الثلاثاء .
واتهم " خلفان " نصر الله مباشرة ً بتدبير التفجير ليكون ذريعة لتأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري .
وقال " خلفان " في تغريدة له : إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري، فالمفجّر في المرفأ حسن نصر الله .
وأضاف : المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري.. شغل عصابات .
وتابع : طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد.. لبنان ضحية ارهابي كبير اسمه حسن”، وفق قوله.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان قد حددت يوم الجمعة المقبل جلسة النطق بالحكم في قضية " رفيق الحريري " والمتهم فيها عناصر من حزب الله .
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