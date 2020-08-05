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"خلفان" يكشف الدافع الخفي لحزب الله في تفجير بيروت :"حدث قريب سيؤكد إدانته"

Time منذ 37 دقيقة
Views 1906
"خلفان" يكشف الدافع الخفي لحزب الله في تفجير بيروت :"حدث قريب سيؤكد إدانته"

دبي (صدى):
كشف الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي عن دافع لحزب الله اللبناني يدينه في تفجير بيروت الضخم الذي وقع امس الثلاثاء .

واتهم " خلفان " نصر الله مباشرة ً بتدبير التفجير ليكون ذريعة لتأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري .

وقال " خلفان " في تغريدة له : إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري، فالمفجّر في المرفأ حسن نصر الله .

وأضاف : المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري.. شغل عصابات .

وتابع : طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد.. لبنان ضحية ارهابي كبير اسمه حسن”، وفق قوله.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان قد حددت يوم الجمعة المقبل جلسة النطق بالحكم في قضية " رفيق الحريري " والمتهم فيها عناصر من حزب الله .

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تجديد جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

فيديو من فم "نصر الله" يتحدث عن انفجار المرفأ قبل وقوعه !

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أحدث التعليقات

الملل
بسيطه انت انتظر تركي ال الشيخ ويعطيك منزل ثاني ونادين معك انتم نجوم الترفيه في الرياض بس اهم شي لاتدري احلام
غييييوووورررر
الروافض اعداء الدين والوطن ياكلون من خيرات بلادهم وولائهم لاسيادهم في طهران ينتظرون الفرص للغدر باوطانهم والقتل على الهويه تنفيذا لمخططات الولي السفيه الارهابي لايمكن الوثوق بالروافض الا اذا تبرأوا من التشيع البغيض واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله
شريف
اريد ان ابيع قلبى
القرشي
هذا قذر ويفعلها بدون تردد ولا يهمه كم من الناس رايحة تموت أهم شيء عنده إن ألأجندة الإيرانية الصفوية تتنفذ في المنطقة حتى لو كان ثمن ذلك قتل الملايين من ألبشر طالما النتيجة تحقيق ألأهداف المجوسية لعنة الله على كل صفوي مجوسي .
ابن حزم
جزاك الله خير

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