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خبراء: انتعاش كبير في ميزانية المملكة وتوقعات بوفورات مالية محتملة خلال الربع الثالث

Time منذ 42 دقيقة
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خبراء: انتعاش كبير في ميزانية المملكة وتوقعات بوفورات مالية محتملة خلال الربع الثالث

علي القحطاني (صدى):
أوضح خبراء اقتصاديون بأن ميزانية المملكة ستنتعش بعد رفع الإغلاق الكلي خلال جائحة كورونا، مع تحسن أسعار النفط، بجانب رفع قيمة الضريبة المضافة، وإلغاء المخصصات المالية الإضافية في الإنفاق الحكومي، بما يعزز وفورات مالية محتملة.

ونقلت تقارير عن المستشار الاقتصادي يحيى الحجيري بأن سقف التوقعات بانتعاش إيرادات موازنة المملكة بالربع الثالث، مرتفع جدًّا، كنتيجة حتمية للمعالجات والإصلاحات التي استمرت الدولة فيها منذ فترة ما قبل أزمة جائحة «كورونا» وخلالها، متوقعًا أن تعزز حزمة عناصر الدعم والإصلاحات والمبادرات السعودية، الميزانية بدءًا من الربع الثالث من العام الحالي، والدكتور خالد رمضان تقع انتعاش في الإيرادات مجددا خلال الربع الثالث .

وأبدى الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، تفاؤلًا كبيرًا بانتعاش الإيرادات السعودية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، في ظل معطيات معززة للإنتاج والإصلاح وجذب الاستثمار وإنعاش القطاع الخاص اقتصاديًّا وتجاريًّا، في وقت تشهد في أسواق الطاقة العالمية ارتفاعًا في سعر برميل النفط؛ الأمر الذي يعزز نمو الإيرادات بقدر كبير خلال الفترة المقبلة.

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أحدث التعليقات

الملل
بسيطه انت انتظر تركي ال الشيخ ويعطيك منزل ثاني ونادين معك انتم نجوم الترفيه في الرياض بس اهم شي لاتدري احلام
غييييوووورررر
الروافض اعداء الدين والوطن ياكلون من خيرات بلادهم وولائهم لاسيادهم في طهران ينتظرون الفرص للغدر باوطانهم والقتل على الهويه تنفيذا لمخططات الولي السفيه الارهابي لايمكن الوثوق بالروافض الا اذا تبرأوا من التشيع البغيض واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله
شريف
اريد ان ابيع قلبى
القرشي
هذا قذر ويفعلها بدون تردد ولا يهمه كم من الناس رايحة تموت أهم شيء عنده إن ألأجندة الإيرانية الصفوية تتنفذ في المنطقة حتى لو كان ثمن ذلك قتل الملايين من ألبشر طالما النتيجة تحقيق ألأهداف المجوسية لعنة الله على كل صفوي مجوسي .
ابن حزم
جزاك الله خير

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