خبراء: انتعاش كبير في ميزانية المملكة وتوقعات بوفورات مالية محتملة خلال الربع الثالث

علي القحطاني (صدى):
أوضح خبراء اقتصاديون بأن ميزانية المملكة ستنتعش بعد رفع الإغلاق الكلي خلال جائحة كورونا، مع تحسن أسعار النفط، بجانب رفع قيمة الضريبة المضافة، وإلغاء المخصصات المالية الإضافية في الإنفاق الحكومي، بما يعزز وفورات مالية محتملة.
ونقلت تقارير عن المستشار الاقتصادي يحيى الحجيري بأن سقف التوقعات بانتعاش إيرادات موازنة المملكة بالربع الثالث، مرتفع جدًّا، كنتيجة حتمية للمعالجات والإصلاحات التي استمرت الدولة فيها منذ فترة ما قبل أزمة جائحة «كورونا» وخلالها، متوقعًا أن تعزز حزمة عناصر الدعم والإصلاحات والمبادرات السعودية، الميزانية بدءًا من الربع الثالث من العام الحالي، والدكتور خالد رمضان تقع انتعاش في الإيرادات مجددا خلال الربع الثالث .
وأبدى الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، تفاؤلًا كبيرًا بانتعاش الإيرادات السعودية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، في ظل معطيات معززة للإنتاج والإصلاح وجذب الاستثمار وإنعاش القطاع الخاص اقتصاديًّا وتجاريًّا، في وقت تشهد في أسواق الطاقة العالمية ارتفاعًا في سعر برميل النفط؛ الأمر الذي يعزز نمو الإيرادات بقدر كبير خلال الفترة المقبلة.