منظمة الصحة العالمية توضح سبب ارتفاع نسبة مصابي كورونا بين الشباب

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية عن سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بين الشباب في عدة دول مختلفة على مستوى العالم.
وأرجعت المنظمة سبب ذلك إلى ذهاب الشباب إلى الملاهي الليلية والشواطئ، مضيفة أن أكثر الإصابات كانت في الفئة العمرية من15 إلى 24 عاماً.
وأضافت أن أغلب إصابات الشباب كانت في الولايات المتحدة، و إسبانيا وألمانيا وفرنسا، إلى جانب دول آسيوية مثل اليابان وفيتنام، داعية الشباب إلى مراعاة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مؤكدين في الوقت ذاته أن الشباب معرضين مثل غيرهم للإصابة بالفيروس.