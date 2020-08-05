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منظمة الصحة العالمية توضح سبب ارتفاع نسبة مصابي كورونا بين الشباب

Time منذ 22 دقيقة
Views 1475
منظمة الصحة العالمية توضح سبب ارتفاع نسبة مصابي كورونا بين الشباب

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية عن سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بين الشباب في عدة دول مختلفة على مستوى العالم.

وأرجعت المنظمة سبب ذلك إلى ذهاب الشباب إلى الملاهي الليلية والشواطئ، مضيفة أن أكثر الإصابات كانت في الفئة العمرية من15 إلى 24 عاماً.

وأضافت أن أغلب إصابات الشباب كانت في الولايات المتحدة، و إسبانيا وألمانيا وفرنسا، إلى جانب دول آسيوية مثل اليابان وفيتنام، داعية الشباب إلى مراعاة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مؤكدين في الوقت ذاته أن الشباب معرضين مثل غيرهم للإصابة بالفيروس.

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أحدث التعليقات

الملل
بسيطه انت انتظر تركي ال الشيخ ويعطيك منزل ثاني ونادين معك انتم نجوم الترفيه في الرياض بس اهم شي لاتدري احلام
غييييوووورررر
الروافض اعداء الدين والوطن ياكلون من خيرات بلادهم وولائهم لاسيادهم في طهران ينتظرون الفرص للغدر باوطانهم والقتل على الهويه تنفيذا لمخططات الولي السفيه الارهابي لايمكن الوثوق بالروافض الا اذا تبرأوا من التشيع البغيض واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله
شريف
اريد ان ابيع قلبى
القرشي
هذا قذر ويفعلها بدون تردد ولا يهمه كم من الناس رايحة تموت أهم شيء عنده إن ألأجندة الإيرانية الصفوية تتنفذ في المنطقة حتى لو كان ثمن ذلك قتل الملايين من ألبشر طالما النتيجة تحقيق ألأهداف المجوسية لعنة الله على كل صفوي مجوسي .
ابن حزم
جزاك الله خير

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